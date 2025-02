La “broma”, de Trevor Noah a Shakira que generó críticas del público latino

En un contexto socio político espinoso respecto a los inmigrantes en Estados Unidos, la supuesta “broma” del conductor en los premios Grammy hacia Shakira, despertó indignación en redes. La cantante con altura supo dar un discurso que expuso la torpeza prejuiciosa del comediante.

No importa si se trata de veladas en donde la música, el cine o la televisión es premiada. Cada vez más los referentes artísticos suman voces sociales y posturas, a la hora de agradecer un premio. Algo que Shakira supo hacer con altura, en los premios Grammy 2025, durante este domingo. Hablamos de un discurso con altura, ya que el presentador Trevor Noah, se pasó de “chistoso” e hizo un comentario sobre Colombia en referencia al narcotráfico y generó indignación en redes sociales.

Un bromista, nada gracioso

El monólogo inicial de Trevor Noah en los Grammy 2025 no estuvo exento de controversia y una broma sobre Shakira provocó críticas del público latino, incluso siendo calificado como “racista”. Cabe destacar que este no fue el único chiste que Noahhizo en relación a la coyuntura que se vive actualmente entre Estados Unidos y América Latina.

Para empezar mencionó que los premios habían sido votados por los cientos miembros de la Academia de Grabación y “20 millones de inmigrantes ilegales”. A lo cual, la rapera Doechii volteó los ojos en reacción de molestia.

“No sé si se han dado cuenta, ha habido algunos cambios en Washington. Voy a disfrutar esta noche, porque esta puede ser la última vez que consiga presentar algo en este país”, añadió en otra parte de su monólogo.

Respecto a la cantante, cuando estuvo presentado a los artistas más famosos que asistieron a la gala, vio a la artista colombiana y dijo: “Lo único más grande que salió de Colombia que no es un delito grave de primera categoría”.

La risa de un payaso: ¿Quién es Trevor Noah?

Se trata de un comediante que saltó a la fama por haber ganado el Emmy por el programa “The Daily Show en Comedy Central”, mismo programa que presentó durante casi siete años. Esta es la segunda vez en que Noah es conductor de la ceremonia de los Premios Grammy; adicionalmente, está trabajando en sus propios proyectos en la plataforma de Spotify con su propio pódcast llamado What now?

Además de la comedia y la presentación, también ha escrito libros y en su listado tiene uno que lleva por nombre Born a crime: Stories from a South African Childhood calificado por sus seguidores como un interesante best seller que rompió récords en plataformas como Audible.

Lejos de tener un solo oficio, el comediante lidera la versión sudafricana de LOL, el reality en el que encierran a varios humoristas en un espacio y compiten por mantenerse serios mientras intentan hacer reír a sus compañeros para que pierdan.

De otro lado, Trevor también fue postulado en dos oportunidades a llevarse un gramófono para su casa por sus shows Trevor Noah: Son of Patricia y I Wish I would en la categoría Mejor Álbum de Comedia.

Shakira, y un discurso con altura

Shakira ganó la preciada estatuilla como “Mejor Álbum Pop Latino” durante los premios, por su exitoso álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”. Luego de haber escuchado las pesadas alusiones discriminatorias, de Noah. Subió feliz al podio y con total apoyo y empatía dijo: “Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes de este país. Los quiero, lo valen y siempre lucharé con ustedes”, expresó la cantante colombiana a unos días de que el presidente Donald Trump firmara nuevas órdenes ejecutivas para retirar a miles de inmigrantes de EE. UU.

Quienes vieron el desafortunado momento no dudaron en emitir un pronunciamiento de apoyo:

-“Los colombianos estamos hartos de ser tratados como delincuentes #Grammys2025 @Trevornoah Estamos esperando una disculpa”

-¡Shakira! ¿Lo único de Colombia que no es un delito grave de clase A, de verdad hermano? ¿Eso es una broma para ti? @Trevornoah HAGA MEJOR #Grammys2025″

-“Los chistes de Trevor Noah son tan desagradables e innecesarios”.

-“En un momento de profundo racismo y división en el mundo, y mientras Colombia está siendo atacada por la administración de los Estados Unidos, este es un intento muy pobre de hacer una broma, @Trevornoah.”

-“De verdad era necesario sacar semejante comentario tan inapropiado en la crisis que viven los inmigrantes, él acaso es norteamericano de nacimiento”.