¿La Bomba al borde del abandono? estalló en crisis, amenazó con irse de Gran Hermano pero no le creen

En las últimas horas, Gladys «La Bomba Tucumana» protagonizó una profunda crisis emocional que la dejó al borde de armar las valijas y abandonar el reality de El 9 Televida. Sin embargo, mientras la cantante se hunde en el llanto por los pasillos, en el afuera comenzó a tejerse una fuerte sospecha sobre si realmente se trata de un desahogo genuino o de una fría estrategia.

El clima dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada se volvió completamente hostil, denso e insostenible para una de sus figuras más importantes. En las últimas horas, Gladys «La Bomba Tucumana» protagonizó una profunda crisis emocional que la dejó al borde de armar las valijas y abandonar el reality de El 9 Televida. Sin embargo, mientras la cantante se hunde en el llanto por los pasillos, en el afuera comenzó a tejerse una fuerte sospecha sobre si realmente se trata de un desahogo genuino o de una fría estrategia de victimización.

El detonante de su colapso definitivo fue una feroz y desbocada pelea con Tamara Paganini por cuestiones vinculadas al orden de la ropa. La discusión escaló a niveles impensados cuando Tamara le recriminó que usara como “excusa” para no hacer nada el estar triste por el aniversario del fallecimiento de su esposo.

Totalmente desencajada, La Bomba estalló a los gritos: “No te metas con eso. ¡Gran Hermano, te pido que la frenes! Que ni se le ocurra hablar de mi esposo. Yo no quiero estar más acá, me quiero ir de este lugar horrendo, espantoso, cero empatía”.

Acusaciones de robo, insultos y un refugio secreto en la cocina

A este terrible cruce con la subcampeona de la primera edición se le sumó un frente de conflicto previo con la venezolana Cinzia Francischiello, quien la habría acusado directamente de “ladrona”, desatando una ola de insultos que calaron hondo en el orgullo de la artista tropical.

Buscando contención en el silencio de la cocina, Gladys se refugió en su gran aliado, Emanuel Di Gioia, para confesarle en voz baja su drástica decisión: “Estoy muy sensible, amigo. He ido a Gran Hermano para decirle que me quiero ir. Pero te lo digo a vos, no le digas a nadie de estos que están acá. A mí me entristece… yo tengo una vida, vivo de ir a cantar y que me acusen de ladrona, que dijera que era una gorda, una pu… no es cierto. A mí me re duele”, soltó la cantante, visiblemente afectada por la convivencia masiva y el juicio constante de sus compañeros.

El Debate al hueso: ¿Crisis real o estrategia de diva?

El sismo que provocó la tucumana dentro de la casa tuvo su réplica inmediata en el piso de El Debate, donde los panelistas destrozaron su postura y sembraron serias dudas sobre su futuro en la pantalla de El 9 Televida.

Para sorpresa de todos, el conductor Santiago del Moro intervino para desmentir los rumores de una renuncia formal: “Igual quiero que sepan algo: vieron que todo el tiempo se dice que La Bomba se quiere ir, nunca en el confesionario dijo eso”, aclaró, dejando expuesta a la participante.

A partir de allí, las críticas de los especialistas fueron lapidarias:

Sol Pérez: “Me parece que ella quiere que la traten como una estrella dentro de esa casa y ahí son todos iguales. Esto es lo que le está molestando mucho a la Bomba estos días. Está con mala cara en las actividades. El otro día no quería participar en el programa de Yanina Zilly” .

Laura Ubfbal: “Yo lo que creo es que La Bomba se victimiza, que busca un rol de que se aísla, de que es la única a la que nadie le da bolilla. Me parece que va por mal camino” .

Eliana Guercio: Deslizó una mirada más contemplativa, sugiriendo que la cantante les traslada esa preocupación a los chicos “para que no estén tan preocupados con semejante personajazo”.

Con las acusaciones cruzadas al rojo vivo, insultos diarios y una convivencia que ya entró en zona de desastre, la continuidad de Gladys «La Bomba Tucumana» pende de un hilo. Oficialmente no le pidió la salida a la producción, pero el encierro ya le está cobrando una factura demasiado cara.

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