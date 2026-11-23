Esta noche, en Bahar, Seren compartirá una historia muy personal con Daphne luego de su internación por un grave trastorno alimentario provocado por los comentarios sobre su peso. Con una foto de su época en la secundaria y palabras cargadas de empatía, la médica buscará darle fuerzas para que empiece a quererse. Enterate de todo lo que pasará en la pantalla de El 9 Televida.

Las noches de El 9 Televida traerán un momento de mucha sensibilidad en Bahar, donde Daphne llegará internada tras atravesar un delicado problema alimentario a raíz de los cuestionamientos y burlas sobre su cuerpo. Angustiada y con culpa por cada bocado, la joven encontrará un apoyo inesperado cuando Seren decida hablarle desde su propia experiencia.

Una foto de la secundaria y la confesión de Seren

Para generar cercanía y romper la angustia de la paciente, Seren le mostrará una imagen de cuando iba a la secundaria —“Esta soy yo en secundaria”—, dejando a la chica sin palabras. En el registro se leerán frases crueles y descalificaciones vinculadas a su físico en el pasado.

La doctora le confesará que aquellas críticas también la golpearon fuerte y que probó de todo para subir de peso e intentar encajar, hasta comprender que la belleza no pasa por una balanza. Con afecto, le dirá: “Tienes que creer en ti misma primero. Cuando confías en ti, te vuelves más hermosa y los demás te ven así”.

El vínculo con su mamá y el camino hacia la recuperación

El conflicto de Daphne también tendrá un capítulo puertas adentro de su casa, ya que sentirá que su mamá no logra comprenderla. Frente a esa distancia, Seren le dará una mirada honesta sobre el rol materno: “Las madres también se equivocan, no lo saben todo”, y la alentará a hablar con franqueza sobre lo que siente para no sostener una rutina marcada por los secretos y las mentiras.

De este modo, la médica mostrará que detrás del guardapolvo hay una mujer que conoce en carne propia lo que cuesta convivir con la presión estética, mientras quedará por verse si Daphne logrará tomar ese impulso para reconciliarse consigo misma.

No te pierdas los próximos capítulos de Bahar esta noche por El 9 Televida.