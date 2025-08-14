La asperísima respuesta del novio de Julieta Prandi al biógrafo de Milei luego del posteo que hizo

Emanuel Ortega, el novio de Julieta Prandi, cruzó en redes al biógrafo de Milei y lo tildó de tener “enanismo intelectual” y luego lo invitó a que “se llame a silencio” o sino que le diga las cosas en la cara, así el cantante lo podía “cag@.. bien a trompadas”.

Emanuel Ortega, la actual pareja de Julieta Prandi, cruzó en redes a Nicolás Marquez, el biógrafo del presidente Javier Milei. El influencer libertario este miércoles luego de que se conociera el veredicto que condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual, realizó polémicas declaraciones en sus cuentas de redes sociales en donde cuestionaba la acusación de la violación “porque estaban casados”.

Este miércoles a la mañana antes de que se conociera el veredicto contra el exesposo de Julieta Prandi, Nicolás Marquez, coautor junto a Marcelo Alejandro Duclos del libro Milei, la revolución que no vieron venir, publicó un mensaje en su cuenta de X donde cuestionó las denuncias de Julieta Prandi.

“Sinceramente, me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con [Guillermo] Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido. ¿Cómo hizo para vivir por años bajo ‘secuestro’ sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega, que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior-?”, decía parte del mensaje. “Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente”, escribió en un extenso mensaje en X que luego borró ante la catarata de críticas que recibió el libertario.

La cosa no quedó ahí. Esta vez Emanuel Ortega utilizando, también las redes, Instagram, le respondió al libertario. “Mensaje para ‘un tal’ Nicolás Márquez Noriega”, escribió en una historia de Instagram donde arrobó al biógrafo. “No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la justicia. Pero al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima”, sostuvo.

“Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cag***o a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted. Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga que decir me lo diga en la cara”, continuó.

Y para cerrar, remató escribiendo: “La vida nos da una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”.