La aparición de un contenedor flotando en Puerto Madryn alertó a las autoridades navales

Un contenedor flotando en las costas de Puerto Madryn movilizó a fuerzas de seguridad y obligó a revisar procedimientos portuarios.

Vecinos y autoridades de Puerto Madryn, provincia de Chubut, no salen de su asombro. Es que durante la tarde del lunes 19 de enero apareció un contenedor vacío flotando en el Golfo Nuevo. El incidente, movilizó a la Prefectura Naval Argentina y generó un operativo para su resguardo y posterior retiro, según reportaron medios locales.

La prensa local asegura que la caída al océano se produjo como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento y especifica que el episodio se produjo en la zona portuaria, especialmente el área del muelle Almirante Storni. La Administración Portuaria de Puerto Madryn informó que el contenedor, vacío y destinado a cargar pescado congelado de un buque, se encontraba sobre un semirremolque en tareas operativas y que por la intensidad del viento la estructura metálica se desplazó y cayó al agua desde el Sitio N° 3 del muelle.

La caída del contenedor activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Prefectura Naval Argentina, que desplegó personal y móviles hacia la zona del incidente. Según fuentes oficiales, la marea arrastró el contenedor hasta la costa, donde quedó encallado frente a las instalaciones del Club Náutico Atlántico Sud, un área utilizada frecuentemente por deportistas y vecinos para actividades recreativas junto al mar.

El hallazgo generó sorpresa entre los residentes de Puerto Madryn, que observaron la estructura flotando y luego varada cerca del club náutico. Fotografías y videos del episodio circularon rápidamente en redes sociales y medios locales, aumentando el interés por conocer las causas y consecuencias del hecho.

De acuerdo a los primeros partes oficiales, la intervención de Prefectura permitió constatar que el contenedor no representó peligro para las personas ni para el medio acuático. Tampoco se registraron afectaciones a la navegación ni episodios de contaminación en el Golfo Nuevo, según indicaron fuentes de la fuerza de seguridad.

El contenedor, que permaneció vacío durante todo el incidente, estaba preparado para ser cargado con pescado congelado proveniente de un buque atracado en el muelle.

Ahora las tareas se centran en una investigación para determinar si existió alguna falla en los sistemas de enganche del contenedor o si las ráfagas, de intensidad inusual, superaron las previsiones habituales.