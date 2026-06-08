La abuela ricotera: la historia detrás de Corina, de 87 años que emocionó a los fanáticos en la despedida del Indio

Se conocieron los detalles sobre la anciana que se volvió viral al salir a alentar a los jóvenes con su remera ricotera. Padece Alzheimer, pero las canciones del “Indio” Solari logran conectarla con el mundo exterior: “Cuando lo escucha, revive”.

Las redes sociales suelen transformarse en el escenario de historias mínimas que conmueven hasta las lágrimas y dejan al descubierto el costado más humano de la sociedad. En las últimas horas, la imagen viral de una anciana saludando a jóvenes amantes del rock nacional en la provincia de Buenos Aires sumó un trasfondo cargado de magia, resiliencia y el poder curativo del arte.

La protagonista de esta historia que recorre el país se llama Corina Calcagno. Tiene 87 años, sufre de dificultades auditivas y padece Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que muchas veces la distancia de su entorno cotidiano. Sin embargo, Corina demostró que la memoria del corazón y los estímulos musicales son capaces de romper cualquier barrera cognitiva.

“Cuando escucha al Indio, revive”

El emotivo cruce ocurrió sobre la transitada Avenida Mitre al 2200, en la localidad de Avellaneda, frente al establecimiento geriátrico donde Corina reside. Al percibir el paso de los fanáticos que lucían remeras negras y banderas, la abuela pidió acercarse a la vereda en su silla de ruedas para sumarse a la movida cultural con su propia indumentaria de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Ivana Leguizamón, una de las auxiliares de enfermería que cuida diariamente de Corina, reveló el profundo lazo que une a la anciana con el repertorio del exlíder de la banda platense:

“Le hablás y muchas veces no escucha. Vive en su mundo, es súper tranquila. Pero la música la conecta. Cuando escucha al Indio, se revive”.

El tierno canto de los hinchas: “Abuela, la la la”

Durante varios minutos, el andar de los transeúntes se detuvo por completo ante la conmovedora presencia de Corina. Los jóvenes se acercaron con un respeto absoluto para tomarse fotografías con ella, besar sus manos y regalarle una ovación que ya se transformó en un clásico de la cultura popular argentina, adaptando el famoso cantito: “¡Abuela, la la la!”

La historia de Corina Calcagno es el reflejo perfecto de cómo las poesías de nuestro rock nacional calan hondo en el alma de los argentinos, transformándose en un refugio indestructible para toda la vida.