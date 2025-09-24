¿Kumru y Ekin? Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida

El culebrón turco de las tardes de El 9 Televida da un nuevo giro. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida en El 9 Televida.

La hija de Doğan encuentra refugio en el que hasta ahora era su amigo. Este suceso, aunque parece intrascendente, será uno de los elementos clave que traerá un inesperado giro en la trama de la novela turca que todas las tardes te atrapa en El 9 Televida: Pasión Prohibida. Mirá lo que se viene.

Después de todo lo que ha sufrido por Çağatay, Kumru se merece un nuevo amor. A Ekin se le caía la baba cada vez que la miraba…y bueno, una cosa llevó a la otra y al final pasaron la noche juntos.

La nueva pareja de Yasak Elma ya se veía venir desde hace tiempo. El hijo de Sami Önder no le quita el ojo a Kumru desde que la conoció. Ella estaba muy dañada por todo lo que sufrió con su expareja, pero el chico le devolvió la sonrisa.

Lo que la hija de Doğan no se imagina es el lado más oscuro de Ekin: hay rumores de que es un asesino. Además, Handan le dijo al chico que Doğan pegaba a Kumru cuando era pequeña y que lo sigue haciendo… por lo que no sabemos cómo actuará frente a su suegro.

El tema es que lo que Handan le contó a Ekin no es verdad. La madre de Kumru quiere quitarse a Doğan de encima para que su hija se apoye en ella y pueda disfrutar de todo el dinero del empresario, ya que está arruinada. Y como sabe que Ekin es un psicópata, quiere que le haga el trabajo sucio.

¿Lo hará? ¿Le hará algo a Doğan? Para saberlo, no te pierdas ninguno de los episodios de Pasión Prohibida que se vienen a la pantalla de El 9 Televida.