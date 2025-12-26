Kumru se queda sin margen de maniobra en Pasión Prohibida

La hija de Doğan venía haciendo malabares para que Selim no supiera quién era de verdad, pero como siempre sucede, la verdad más tarde o temprano termina asomando. Y esto es lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

La historia de Kumru en Pasión Prohibida suma un nuevo capítulo cargado de tensión y giros inesperados. Cuando todo parecía avanzar con naturalidad entre ella y Selim, el médico decidió dar un paso más e invitarla a cenar a uno de los restaurantes favoritos de sus padres, un gesto que para Kumru significaba la confirmación de que el vínculo iba en serio.

Sin embargo, la velada romántica pronto se transforma en una pesadilla. Apenas llega al lugar, Kumru reconoce el restaurante: es el mismo al que Doğan suele acudir con frecuencia. La joven intenta tranquilizarse, rezando para que su padre no aparezca, consciente de que su presencia allí podría desatar una tormenta imposible de controlar. Pero el destino no juega a su favor. Justo cuando estaba por pedir al camarero, una voz familiar la paraliza: “¿Kumru?”. Al darse vuelta, se encuentra cara a cara con Doğan.

El momento es devastador. La tensión se apodera de la escena y Kumru queda atrapada entre la mentira que viene sosteniendo y el temor de que toda su vida quede expuesta. La situación se vuelve aún más delicada porque Selim no conoce la verdadera identidad de la joven ni el peso que su apellido tiene. El encuentro fortuito amenaza con dinamitar no solo la cita, sino también la relación que recién empieza a construirse.

Este episodio profundiza el triángulo amoroso que nadie esperaba, con Handan orbitando silenciosamente alrededor de Selim, y deja a Kumru al borde del abismo. ¿Podrá sostener su engaño frente a su padre? ¿Descubrirá Selim la verdad en medio de esta escena incómoda e inesperada?

En Pasión Prohibida, cada paso adelante parece esconder una caída más profunda, y Kumru está cada vez más cerca de que todas sus mentiras salgan a la luz. No te pierdas nada de lo que se viene en El 9 Televida.