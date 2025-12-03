Kumru se inventa una trama paralela en Pasión Prohibida, mirá por qué…

Pasión Prohibida vive sus últimas semanas al aire en El 9 Televida. Mirá lo que te trae de cara a su inminente final.

Dicen que el que se quema con leche ve una vaca y llora… y bueno. Parece que algo así es lo que optó Kumru por aplicar como estrategia de vida. La joven Yildirim decide no contar que tiene dinero para así encontrar el amor verdadero y que no la vuelvan a traicionar. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida que te acompaña desde hace casi un año y medio.

Kumru decidió ocultar que es la hija de Doğan Yildirim porque está harta de que todos los hombres que se le acercan intenten traicionarla y aprovecharse de ella. Mientras está en un parque con Selim, el médico que conoció luego de que la atropellaran, finge que ha encontrado trabajo en un bar de moza.

El médico le dice que la visitará para darle suerte en su nuevo trabajo y ella para seguir con su mentira consigue que Emir contacte con un bar de un amigo para que la contrate y la despida el mismo día.

Selim pide la cuenta y Kumru queda con el jefe en que la despida en ese momento. El médico, asombrado, pregunta por qué la despiden y el jefe dice que es porque ha robado. Selim se enfada muchísimo y defiende a la hija de Doğan diciendo: ”Es usted un grosero”.

El doctor ve a Kumru muy tranquila, pero confía en lo que ella le dice y para tener un detalle, la invita a llevarla a casa. La hija de Doğan le dice que vive cerca, pero él insiste: se va a dar cuenta. ¿Será Kumru capaz de seguir con la mentira o se sincerará con Selim?

Para saber más sobre esta nueva posible pareja, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma, o como la conocemos en El 9 Televida, Pasión Prohibida.