Kim Cattrall se casó por cuarta vez, vestida con sello Dior

La aclamada actriz, mundialmente conocida por interpretar a Samantha Jones en Sex and the City, contrajo matrimonio por cuarta ocasión a sus 68 años. Kim Cattrall y su compañero desde 2016, el ingeniero de sonido Russell Thomas, optaron por una ceremonia extremadamente privada y discreta.

Kim Cattrall ha demostrado una vez más que, en su vida personal, la discreción y la autenticidad son sus mayores prioridades. La actriz británica-canadiense, que ha sido un ícono de la televisión durante décadas, celebró su unión con su pareja de larga data, Russell Thomas, en un evento que se distinguió por su enfoque íntimo y personal, muy lejos de la pomposidad hollywoodense.

El enlace, que tuvo lugar en secreto, marca el cuarto matrimonio de la aclamada estrella. Su relación con Thomas, quien trabaja como ingeniero de sonido, ha sido gestionada con una privacidad notable desde que se conocieron en 2016, y esta boda fue el reflejo perfecto de esa conexión: centrada en la pareja y exenta de la exposición mediática habitual.

Una ceremonia reducida al máximo

La magnitud del evento subraya la decisión consciente de la pareja de priorizar lo personal sobre el espectáculo. A diferencia de las bodas ostentosas de celebridades, Cattrall y Thomas se dieron el “sí, quiero” ante un número de asistentes sumamente limitado, contando con apenas doce invitados.

Esta elección de una lista de invitados tan acotada pone el énfasis en la profundidad de la celebración personal. La pareja buscó un momento genuino, lejos del asedio de los flashes y las cámaras, asegurando que la atmósfera estuviera completamente dedicada a su amor y a la compañía de sus seres más cercanos.

El atuendo nupcial, elegancia clásica by Dior

Para su atuendo de novia, Kim Cattrall eligió un camino de sofisticación minimalista que fue un guiño directo a su impecable gusto. Lejos de optar por vestidos de novia exuberantes o de corte princesa, la actriz seleccionó un diseño exclusivo de la casa Dior que encarnaba la elegancia atemporal.

El conjunto se destacó por su corte pulido y sobrio, rindiendo tributo a la silueta clásica con un giro moderno y práctico. Se trató de un outfit de dos piezas que proyectó una imagen de madurez y confianza:

Chaqueta entallada: La parte superior consistió en una chaqueta de tweed o un tejido de textura similar, con un ajuste perfecto a la figura. Las chaquetas de tweed en tonos blancos o crudos son una elección clásica que añade un aire de distinción y estructura.

Falda de corte midi: Esta chaqueta se complementó con una falda que llegaba hasta la mitad de la pantorrilla (corte midi). La elección de una falda midi, en lugar de una larga hasta el suelo, le dio un toque contemporáneo y ligero al look.

El atuendo de la actriz evitó cualquier tipo de ostentación o volúmenes innecesarios. Al optar por un traje de falda y chaqueta, Cattrall demostró que la elegancia reside en la calidad de la confección, la pureza de la línea y el respeto por el propio estilo personal.

Este evento, marcado por la discreción y el buen gusto, reafirma que el verdadero lujo en una celebración radica en la intimidad y en elegir prendas que celebren la personalidad y la sofisticación sin necesidad de grandes espectáculos.