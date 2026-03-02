Karting nocturno y Zonal Cuyano: “Copa Vendimia” doble en San Martín

Los próximos 6, 7 y 8 de marzo se llevará a cabo una doble jornada apasionante en el Autódromo y Kartódromo Ciudad de San Martín.

El automovilismo regional se prepara para una cita sin precedentes en el Este mendocino. Bajo la organización de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza, los próximos 6, 7 y 8 de marzo se llevará a cabo una doble jornada apasionante en el Autódromo y Kartódromo Ciudad de San Martín.

El evento reunirá lo mejor del Karting y el Zonal Cuyano, prometiendo un despliegue de velocidad que captará la atención de fanáticos de toda la región con el Gran Premio Subsecretaría de Deportes Gobierno de Mendoza.

La acción comenzará con el brillo del Karting nocturno los días 6 y 7 de marzo, donde categorías como Infantil, Junior 125cc, Senior y las potentes Guerrero 150cc y Súper 4T buscarán la gloria bajo los focos. De manera simultánea, los días 7 y 8 de marzo, el asfalto del autódromo vibrará con las carreras diurnas de la primera fecha del Zonal Cuyano, contando con la presencia de todas sus categorías: Clase 1, 2, 3 y el siempre espectacular TC Cuyano.

La organización ha dispuesto que tanto niños como jubilados ingresen de manera gratuita.

Entradas para dos dias:

Zonal Cuyano Gral: $10.000

Zonal Cuyano Boxes $15.000

Karting Boxes: $15.000

Estacionamiento Gral: $10.000

Estacionamiento Boxes: $15.000

Las mismas se compran en taquilla del lugar. Será un fin de semana a puro motor en un mismo predio, consolidando a San Martín como el epicentro de la pasión automovilística de la región.