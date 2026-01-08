Karam desata el caos y Seyrán queda al borde del colapso: peligro, secretos y una boda inesperada en Amor a Cualquier Precio

La tensión alcanza su punto más alto en Amor a Cualquier Precio (Yalı Çapkını), el gran suceso turco de El 9 Televida. Y si bien se vienen momentos de mucha adrenalina, el amor #SeyFer será el bálsamo que te tendrá pegado a la pantalla más vista de Mendoza.

Mientras Ifakat intenta frenar la sed de venganza de Karam, Abidin se enfrenta cara a cara con su hermano en una escena que podría terminar en tragedia. En paralelo, Seyrán vive una de las jornadas más dolorosas y emocionantes de su vida. Así, con esta intensidad avanza Yalı Çapkını en El 9 Televida.

La amenaza de Karam se vuelve cada vez más real y peligrosa. Consciente de que el hijo de la “Gran Dama” está dispuesto a todo, Ifakat comienza a mover sus piezas en silencio, buscando aliados para detenerlo antes de que sea demasiado tarde. La alarma se enciende cuando Serpil la llama para advertirle que el hombre ya sabe dónde están Abidin y Suna. Sin perder tiempo, deciden actuar y toman una decisión drástica: la boda de Ferit y Seyrán deberá hacerse en estricta privacidad, para evitar que alguien salga herido.

Sin embargo, no todos comprenden el verdadero motivo de ese hermetismo. Durante una tensa comida familiar, Ferit anuncia que su casamiento será solo un trámite y que no hace falta que nadie los acompañe. La frase cae como un balde de agua fría sobre Seyrán, que sueña con compartir ese momento con los suyos. Las sospechas de Kazim y Esme no tardan en aparecer, y finalmente descubren que todo es parte de un plan para proteger a Abidin, amenazado por su propio hermano.

Mientras tanto, la historia toma un giro explosivo cuando Abidin logra dar con el paradero de Karam y lo enfrenta sin miedo. La discusión escala rápidamente: los reproches, el dolor y la furia se mezclan hasta que el arma aparece. Su vida pende de un hilo… hasta que Ferit irrumpe en el lugar y, junto con la policía, logra evitar una tragedia.

En paralelo a ese infierno, Seyrán vive su propio calvario. Convencida de que Ferit la dejó plantada en el registro civil, regresa destrozada a la mansión. Pero allí la espera una sorpresa que lo cambia todo: una boda íntima, rodeada de amor, emoción y familia. Tras tantos obstáculos, ambos logran sellar su amor y dar un paso definitivo hacia el futuro que tanto desean.

No te pierdas lo que se viene en Amor a Cualquier Precio, en El 9 Televida.