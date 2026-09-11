Jurados encontrados en Popstars: una interpretación complicó la decisión entre Ángela Torres y Charlie García

Una de las galas más intensas de los talleres de Popstars dejó un cruce de sensaciones tan emotivo como imprevisto. La interpretación de un himno del rock nacional por parte de una de las concursantes conmovió hasta las lágrimas a Ángela Torres, sin embargo, la exigencia técnica de Charlie García puso un freno de mano al clima sentimental y dejó el futuro de la participante en suspenso.

Las emociones cotizan en alto en la pantalla de El 9 Televida. Durante la emisión número 12 de Popstars, el desarrollo del desafío de armonías derivó en un momento de altísima sensibilidad cuando la participante Micaela Dobarro saltó al escenario para interpretar “11 y 6”, la emblemática obra de Fito Páez.

La puesta no solo cautivó a los presentes por su carga lírica, sino que tocó la fibra más íntima de Ángela Torres, quien rompió en llanto en pleno aire. Al notar la conmoción de su compañera de estrados, Nico Vázquez tomó la palabra para contenerla: “Te conozco, Ángela. Vos querés decir algo. No te lo guardes porque estás emocionada”.

“Me da orgullo verlas brillar”

Acorralada por las lágrimas, la jurado explicó el motivo de su conmoción, destacando que el sentimiento trascendía la ejecución vocal de la joven: “Hoy estoy particularmente emocionada. Me emociona ver a las chicas; me da mucha emoción y me veo muy reflejada en ustedes. Empatizo mucho con ese deseo y ese sueño grande que tienen, y me da mucho orgullo verlas brillar. Creo que la canción en sí es emocionante y nos representa como argentinos. Se me plantaron algunos lagrimones, no lo voy a negar”, confesó Torres sobre su propia historia y el espejo con las aspirantes.

El contrapunto de Charlie García y el suspenso final

Pese al clima de profunda sensibilidad que invadió el estudio, la devolución del jurado estuvo lejos de ser unánime. En las antípodas de la empatía de Ángela, el músico mexicano Charlie García mantuvo una postura implacable y analítica sobre la destreza técnica de Micaela Dobarro.

Sin dejarse llevar por el llanto de su compañera, el especialista decidió no otorgarle el pase directo a la siguiente etapa de los talleres intensivos y la ubicó en condición de “en duda”. De esta manera, el destino de la joven dentro de la competencia quedó congelado hasta el tramo final del programa, dejando en evidencia las marcadas tensiones de criterios dentro del estrado.

El minuto a minuto del reality, las historias de las participantes y los momentos más atrapantes de Popstars los encontrás en El 9 Televida.