Junte explosivo: Luck Ra y Thalía lanzan una inédita versión a puro cuarteto de “A quién le importa”

La escena musical argentina volvió a ser testigo de un cruce verdaderamente impensado y con proyección internacional. Luck Ra confirmó su colaboración junto a Thalía para llevar al universo del cuarteto “A quién le importa”, uno de los máximos himnos en la carrera de la diva mexicana.

El fenómeno del cuarteto no conoce fronteras y sumó una nueva e histórica alianza internacional. Luck Ra se unió a la megaestrella mexicana Thalía para presentar una inédita versión a puro ritmo cordobés de “A quién le importa”, el inolvidable clásico pop. A través de un divertido video publicado en redes sociales, los artistas anunciaron el lanzamiento oficial de esta colaboración que promete poner a bailar a todo el país y revolucionar las plataformas digitales.

El anuncio se conoció a través de un simpático video compartido en redes sociales donde el músico cordobés simula estar agotado ante las constantes críticas que recibe. “Estoy cansado. Siempre dicen que cuarteto para chetos, para nenes, que estoy robando…”, se lo escucha decir al artista, hasta que en pantalla irrumpe la cantante mexicana para responderle con complicidad: “Primo, ¿a quién le importa? Yo ya tengo la solución para tu problema, bebé”.

De himno ochentoso a clásico del cuarteto

Compuesta originalmente en 1986 por el grupo español Alaska y Dinarama, “A quién le importa” se convirtió en un símbolo global de libertad individual y empoderamiento. En 2002, Thalía relanzó la canción con una recordada versión pop grabada en Nueva York, transformándola en una de las composiciones más representativas de su repertorio.

Ahora, más de dos décadas después de aquel éxito, la artista latina decidió poner nuevamente su voz para adaptarla al ritmo del cuarteto argentino de la mano del joven referente cordobés.

Luck Ra y su fórmula imbatible para reinterpretar clásicos

Este lanzamiento reafirma la acertada estrategia que Luck Ra viene desarrollando para unir el género cordobés con grandes figuras internacionales. Cabe recordar que el músico ya causó un enorme impacto al reversionar “Un siglo sin ti” junto a Chayanne, además de llevar al ritmo de tumba a “Suavemente” con Elvis Crespo y “Tu misterioso alguien” junto al dúo pop Miranda!.

La esperada versión de “A quién le importa” promete convertirse en un nuevo hito para la música tropical y urbana del país.

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