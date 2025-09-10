Julián, el mendocino que venció al cáncer y terminó en el escenario con Katy Perry

Este martes se hizo viral un video que muestra a un mendocino de nombre Julián y que desde arriba del escenario y parado junto a Katy Perry relata que venció al cáncer emocionando a la cantante estadounidense y a todo el público presente en el “The Lifetimes Tour” en Buenos Aires.

La cantante estadounidense, Katy Perry está por estos días en nuestro país. La trajo su The Lifetimes Tour, y fue justamente, esto lo que dio contexto a la siguiente noticia, que es que Julián, un fan mendocino, terminó subido al escenario con ella contándole que venció al cáncer. Material que se volvió viral de manera inmediata.

Julián llevó un cartel al show que este martes dio Katy Perry en el Movistar Arena de Buenos Aires. Cuando la norteamericana interactuó con el público, la pancarta que el mendocino había hecho llamó su atención, haciendo que así Perry se focalizara en él y en querer saber más.

Así terminó subiendo a escena junto a ella. “¿Cómo te llamas?”, le preguntó la intérprete de Fireworks. “Julián”, respondió el joven para luego decir con orgullo que procedía de Mendoza, y a continuación la referencia inevitable a los vinos de parte de Katy Perry no se hizo esperar.