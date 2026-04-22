Juicio por Maradona: Gianinna se quebró al escuchar un audio de Luque y Dalma lanzó un mensaje de guerra

Gianinna Maradona declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, en un testimonio marcado por el dolor, las denuncias contra el equipo médico y un momento de quiebre.

La búsqueda de justicia por la muerte de Diego Armando Maradona vivió este martes una de sus jornadas más crudas. Gianinna Maradona declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, en un testimonio marcado por el dolor, las denuncias contra el equipo médico y un momento de quiebre absoluto que obligó a detener la audiencia.

El audio de Leopoldo Luque que paralizó la sala

Mientras Gianinna detallaba el deterioro físico y cognitivo que sufrió su padre durante la internación domiciliaria, la fiscalía reprodujo un audio del neurocirujano Leopoldo Luque. En el registro, Luque hablaba sobre la necesidad de “ordenar” la historia clínica del Diez y especulaba sobre posibles responsabilidades profesionales ante un escenario fatal.

Al escuchar la voz del médico y sus directivas sobre la salud de su padre, Gianinna rompió en llanto y sufrió una crisis emocional en pleno estrado. Ante la conmoción de los presentes, los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón debieron disponer un cuarto intermedio para que la joven pudiera recomponerse.

“Los humillaste”: el fuerte respaldo de Dalma

Tras la audiencia, Dalma Maradona acudió a sus redes sociales para expresar su orgullo y dejar clara su postura combativa frente a los imputados. “Ya te lo dije a vos, pero tengo ganas de que todos sepan que hoy la rompiste y que estoy muy orgullosa de vos”, escribió junto a una foto retro de ambas abrazando a Diego.

Dalma no ahorró calificativos para describir la declaración de su hermana: “Obvio que fue un día durísimo, pero los humillaste. Siempre de tu lado, siempre haciendo equipo”. Además, lanzó una advertencia directa a quienes están en el banquillo de los acusados: “Empezó el camino para que paguen lo que te hicieron. NO VAMOS A PARAR”.

Un frente unido por justicia

La declaración de Gianinna apuntó directamente contra la falta de cuidados básicos y el rol de los médicos en los días previos al 25 de noviembre de 2020. Con el apoyo incondicional de su hermana mayor, las hijas del astro mundial reafirmaron que no se detendrán hasta que se determinen las responsabilidades penales por el fallecimiento de su padre.