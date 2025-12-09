Jornada clave en Mendoza: el Senado provincial define el futuro de los proyectos mineros

Jornada clave en la Legislatura de Mendoza. El Senado define si aprueba o no los proyectos mineros, mientras una caravana de personas que llega desde distintos puntos de la provincia marcha en dirección a la plaza Independencia para manifestar su descontento.

Mendoza vive una jornada clave: la legislatura provincial, más precisamente el Senado, debe votar si se aprueba o no el proyecto PSJ de extracción de cobre en Uspallata, más conocido como San Jorge. Mientras, del otro lado de la calle Patricias Mendocinas, una caravana en defensa del agua de Mendoza, procedente desde distintos puntos de la provincia, se congregará para manifestarse en contra de los proyectos presentados por el Ejecutivo y que ya cuentan con el aval de Diputados.

Una vez más, la Legislatura provincial es centro de la efervesencia política y social. Puertas adentro el Senado presidido por Martin Kerchner, porque el gobernador Alfredo Cornejo está fuera de Mendoza por lo que la vice, Hebe Casado, queda al mando de la provincia, deberá debatir los proyectos que días antes se aprobaron en Diputados y que buscan dar marco las iniciativas presentadas por el Ejecutivo provincial.

En la casa de las leyes, este martes, además de San Jorge, se tratarán otros tres proyectos mineros impulsados por el Ejecutivo: la creación del Fondo de Compensación Ambiental, el régimen de Regalías Mineras y la DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental II. Todos los proyectos de ley ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados.

Mientras esto sucede puertas adentro de una vallada legislatura, se espera que una caravana de personas provenientes de distintos puntos de la provincia ingrese a la Ciudad de Mendoza con destino final a la plaza Independencia.

El Gobierno provincial cuenta con los números para aprobar el proyecto PSJ Cobre Mendocino. La cámara de senadores del oficialismo logró reunir, al menos, 25 votos para poder avanzar con la iniciativa. Aún resta que se definan algunas posturas, pero los votos negativos serán 9 o 10, según estiman.

Cortes de calles

Mientras la Ciudad de Mendoza amaneció con calles cortadas, mucha presencia policial y vallas en las cercanías de la Legislatura, la Casa de Gobierno y el Auditorio Ángel Bustelo.

El operativo comenzó alrededor de las 7 de la mañana y se mantendrá activo durante toda la jornada, hasta la finalización de la sesión legislativa. La medida incluye la presencia de efectivos policiales en accesos estratégicos y la delimitación de espacios para manifestantes, diferenciando a quienes apoyan y rechazan la actividad minera.