Jimena Latorre pasó por Cada Tarde y anticipó cómo impactará el portal 12/12 y qué esperar del 2026

La reconocida astróloga llegó acompañada de sus cartas, sus libros y un tema que despertó la atención inmediata del público: el portal energético 12/12 que se activa este viernes y que, según explicó, marca oficialmente el inicio vibracional del 2026.

Con su estilo único, su precisión astrológica y una energía imposible de ignorar, Jimena Latorre visitó Cada Tarde, el programa de El 9 Televida que conduce Sergio “Coco” Gras. La reconocida astróloga llegó acompañada de sus cartas, sus libros y un tema que despertó la atención inmediata del público: el portal energético 12/12 que se activa este viernes y que, según explicó, marca oficialmente el inicio vibracional del 2026.

Durante la entrevista, Latorre habló sobre su visita a Mendoza y el evento que encabezará en la Bodega Kuro, donde realizará una experiencia de “Burbumancia”, un método de lectura simbólica a través de las burbujas del vino espumante. Explicó que, aunque parezca algo excéntrico, cada copa toma características distintas en cada persona y, a partir de ese comportamiento de las burbujas, se puede dar un mensaje positivo para el ciclo que está por comenzar.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su análisis sobre el portal que se abre este viernes 12/12, fecha que describió como “el portal de la perfección”, ligado al simbolismo del número 12: los meses del año, los signos zodiacales y la búsqueda de un nuevo orden. Según detalló, “es un día ideal para proyectar deseos, escribir intenciones y activar energías que acompañarán todo el 2026. Además, destacó la carga espiritual del día por la celebración de la Virgen de Guadalupe.”

En cuanto al próximo año, Latorre fue contundente: 2026 será un año “uno”, asociado al arcano del mago, un tiempo de inicios potentes después de un 2025 que muchos vivirán con cansancio. También adelantó que el tránsito de Júpiter hacia Leo traerá un impulso de autoestima, creatividad y liderazgo. “Es un año para encender la luz”, afirmó.

Signos como Cáncer, Leo y Piscis aparecen especialmente favorecidos, mientras que Aries y Capricornio podrían llegar más agotados al cierre del 2025, aunque con buenas perspectivas de recuperación a partir del portal.

La astróloga concluyó invitando al público a conectarse con la esperanza, la intención y el poder personal: “El 12/12 es una oportunidad para escribir el 2026 que queremos vivir.”