Jimena Barón y la lactancia de Arturo: Qué remedios naturales le sirven de aliados

A través de sus redes sociales, la cantante y actriz cuenta cómo lleva su segunda maternidad y el desafío de la lactancia de Arturo.

Jimena Barón fue mamá de su segundo hijo el pasado 13 de junio, ese día nació Arturo y con él llego el desafío de la lactancia y una maternidad nuevo con un hijo pre-adolescente. Y se ve que los tiempos no han sido de ocio porque estuvo bastante inactiva en las redes. Pero ya volvió, y lo que compartió refleja lo que está viviendo por estos días. Mirá.

“Hablando de lactancia, les dejo 2 recomendaciones que han sido espectaculares en los primeros momentos de dar la teta (donde todo es caos y dolor)”, escribe a modo de introducción, antes de pasar un par de tips para mujeres que estén como ella, dando la teta.

Y continúa así:“REPOLLO FRIO EN LA HELADERA Sacás una hoja fría y te la ponés entre la teta y el corpiño. Calma, desinflama y da una sensación muy placentera. Podés meter la hoja en la heladera y volver a usar”, dice en su primer consejo la flamante madre.

Y agrega en otro posteo: “SPRAY DE MANZANILLA Con 2 saquitos de té de manzanilla hacés un té fuerte, dejás enfriar y lo metés en algún fraco con spray. Lo dejás en la heladera y te lo ponés en los pezones cuando necesites. (El combo repollo frío y spray de manzanilla es fabuloso). Desinflama y alivia cualquier irritación. Es genial para la cara también”.

Tras la llegada de Arturo, la familia en pleno aprovechó para tomarse unos días de vacaciones en el receso invernal. El primer destino fue Colonia del Sacramento y, más recientemente, una escapada a Lobos.

Como acostumbra con sus diferentes actividades, la cantante sube casi el minuto a minuto a sus redes sociales. En esta oportunidad, aprovechó la salida del sol que entibió el paisaje mágico de la localidad para hacer una sesión campestre. Un poco de interiores y otro de exteriores; con Matías y Arturo bailando y cantando en una habitación. Y también paseando con el cochecito de su bebé por el amplio paisaje verde o divirtiéndose como una niña en las hamacas.

¿Y dónde está Momo a todo esto? Acorde a su espíritu (casi) adolescente, el niño de once años reparte su tiempo entre los planes familiares y la agenda propia. Y en esta oportunidad, se reencontró con Dante, un viejo amigo con el que se puso al día andando a caballo.

“Familia y airecito de campo. El corazón contento”, escribió como pie a la publicación que repasa estos días en la ciudad uruguaya. Y pone el foco en el detalle de su hijo mayor: “La amistad en el tiempo de Momo y Dante me destruye de amor”.

Barón también compartió imágenes familiares y reflexiones personales sobre su experiencia en este nuevo rol, repasando situaciones cotidianas como los baños con ambos hijos en el hotel y el desafío de gestionar la independencia creciente del mayor junto a la demanda constante del más pequeño. La artista mencionó los aspectos de su recuperación posparto y remarcó la importancia de sostener hábitos saludables.