JBalvin de vacaciones en Carlos Paz: sierras, fernet y familia

El cantante colombiano eligió Córdoba para pasar las fiestas junto a su familia.

J Balvin volvió a elegir la Argentina como refugio para desconectarse de su intensa agenda internacional. Durante las fiestas, el cantante colombiano se instaló en Villa Carlos Paz, donde disfrutó de varios días de descanso junto a su pareja, la modelo Valentina Ferrer, y a su familia, lejos de los escenarios y de las exigencias profesionales.

A través de sus redes sociales, el colombiano compartió postales que reflejaron el espíritu de la escapada: naturaleza, calma y momentos familiares. “El tiempo pasa rápido en Carlos Paz, Argentina. Los amo, gracias por tanto amor”, escribió Balvin junto a imágenes de hamacas bajo los árboles, caminatas cerca del río y escenas cotidianas que rápidamente se viralizaron. Lejos del glamour, el foco estuvo puesto en lo simple y lo afectivo.

El viaje tuvo un fuerte anclaje emocional. No se trató solo de turismo, sino de un reencuentro con las raíces de Ferrer, oriunda de la zona. La pareja, que suele mantener un perfil bajo en su vida privada, volvió a elegir Córdoba como destino, repitiendo una postal que ya se había dado en años anteriores durante celebraciones familiares.

Uno de los momentos más comentados fue un video compartido por la modelo, donde se ve a familiares y amigos disfrutando de una tarde distendida. La escena cambia cuando empieza a sonar la reciente colaboración del cantante con Bizarrap, la BZRP Music Session, que fusiona el vallenato con la impronta electrónica del productor. En ese clima festivo, J Balvin aparece levantando un vaso de fernet, gesto que selló definitivamente su identificación con las costumbres locales.

Pero la estadía no fue solo descanso. Durante su paso por Córdoba, la pareja también realizó una acción solidaria al visitar un comedor y merendero de Villa San Nicolás. Allí compartieron tiempo con niños y familias, llevaron juguetes y colaboraron con distintas iniciativas sociales. Según contaron desde la organización al medio local Carlos Paz Vivo, la visita se dio sin estridencias y con un trato cercano, al punto de que muchos no reconocieron de inmediato al artista.