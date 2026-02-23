Ipek fuera de control, un secuestro inesperado y la batalla final de Sezai por el amor de Güzide, así avanza La Traición

La tensión alcanza niveles insoportables en la exitosa novela turca. Mientras Ipek recurre a la violencia extrema para evitar la cárcel, el destino de Tarık queda en manos de sus enemigos y Güzide se enfrenta a una sospecha que podría cambiarlo todo.

El drama en La Traición (conocida originalmente como Aldatmak) no da tregua por la pantalla de El 9 Televida. En los próximos capítulos, los televidentes serán testigos de la caída libre de İpek. Tras perder toda influencia sobre Oltan y verse acorralada social y económicamente, la joven se vuelve más agresiva que nunca. Con una denuncia de su propio padre sobre sus hombros, İpek intentará convencer a Meba de que se entregue a la justicia en su lugar.

Sin embargo, su desesperación cruzará todos los límites. Al no tener donde vivir, İpek invadirá la casa de Asra, a quien apuntará con una pistola y mantendrá amarrada para evitar ser delatada. Esta faceta violenta e impredecible de la villana amenaza con teñir de sangre el futuro de los protagonistas.

El destino de Tarık y la sospecha de Güzide

Mientras tanto, la búsqueda de Tarık llega a un punto crítico. Yeşim y Öykü lograrán realizar una videollamada con él para intentar dar con su paradero, pero la tecnología no será la única que lo rastree. Finalmente, los hombres de Mualla encontrarán su escondite y lo secuestrarán, dejando su vida en un hilo.

Por otro lado, la jueza Güzide Yenersoy no tiene paz. Mientras busca desesperadamente a su hijo desaparecido, se topará con un nuevo muro que la llevará a sospechar que algo muy turbio está sucediendo a sus espaldas. Su instinto profesional y maternal la pondrá nuevamente en el camino de una verdad dolorosa.

La redención de Selin y la lucha de Sezai

No todo es oscuridad: Selin y Tolga, tras superar días de pesadilla, parecen embarcarse en una nueva etapa de felicidad. Pero la calma es frágil. Sezai descubrirá nuevas verdades que pondrán su relación con Kadriye en un camino irreversible. Conmocionado, Sezai se preparará para una “última batalla” con tal de no perder a Güzide, a quien considera la única razón de su existencia.

Con traiciones que emergen desde lo más profundo de la familia y enemigos que no perdonan, la trama de la jueza Güzide se encamina hacia un desenlace donde la justicia parece ser el camino más difícil de transitar.