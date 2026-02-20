Invasión “Furry”, invierno de texturas y volumen extremo

Más que una tendencia, es un refugio táctil. Los abrigos XL, las texturas de corderito y los accesorios “peluches” dominan la escena global, confirmando que este año la moda se siente tan bien como se ve con la tendencia “Furry”.

El invierno 2026 ha llegado con una consigna clara: si no se puede tocar, no está de moda. La estética furry (o de pelo) ha dejado de ser un detalle sutil en los cuellos de las camperas para convertirse en la protagonista absoluta del guardarropa. No estamos ante un simple capricho de pasarela; estamos viviendo una verdadera revolución sensorial donde el volumen, la suavidad y el abrigo envolvente son los nuevos estándares del lujo y el estilo urbano.

El “Efecto Yeti”: volumen sin disculpas

Lo primero que salta a la vista en las calles este invierno es la silueta ensanchada. Los tapados de pelo largo, conocidos coloquialmente como estilo “yeti”, han conquistado el street style. Estos abrigos no buscan pasar desapercibidos; por el contrario, proponen una figura imponente y lúdica.

Desde el corderito más compacto hasta las fibras largas que imitan el pelo de llama, la variedad de texturas permite jugar con diferentes niveles de sofisticación. Lo interesante de esta temporada es cómo la tecnología textil ha logrado imitaciones sintéticas de altísima calidad que no solo respetan la ética animal, sino que ofrecen una calidez superior a los materiales tradicionales. El resultado es un “abrazo textil” que nos protege de las bajas temperaturas con un toque de dramatismo cinematográfico.

De las pasarelas al radar de las “It-Girls”

Si bien las capitales de la moda como París y Milán dieron el puntapié inicial, han sido las celebridades quienes terminaron de validar esta tendencia en el hemisferio sur. Figuras que marcan el pulso del consumo masivo como Wanda Nara y Tini Stoessel ya han sido fotografiadas luciendo versiones maximalistas de estos abrigos, combinándolos tanto con looks de noche como con conjuntos deportivos.

Por su parte, referentes del pop urbano como Emilia Mernes han llevado el concepto furry a un terreno más juvenil, incorporando texturas peludas en colores pasteles o vibrantes. Mientras tanto, Lola Latorre y Camila Morrone demuestran que el pelo sintético también puede ser sinónimo de elegancia clásica cuando se lleva en tonos neutros como el crudo, el visón o el eterno negro. La clave de estas referentes es el equilibrio: si el abrigo es el protagonista, el resto del outfit se mantiene minimalista.

Accesorios: El pelo en lugares inesperados

Lo que realmente distingue al invierno 2026 de temporadas anteriores es la expansión de la textura a los accesorios. El concepto furry ha saltado del abrigo a los pies y las manos:

Bolsos y carteras: Los bolsos “peluche” son el objeto de deseo del año. Aportan una nota de suavidad a los abrigos de cuero o paño.

Calzado disruptivo: Desde botas de nieve totalmente cubiertas de pelo hasta la audaz apuesta de las sandalias peludas con medias, una combinación que desafía la lógica climática en nombre del estilo.

Guantes y sombreros: Los gorros estilo bucket hat en corderito son el aliado indispensable para los días de viento.

¿Por qué el Furry triunfa hoy?

Más allá de la estética, el auge de lo peludo responde a una necesidad de confort post-tecnológica. En un mundo de pantallas frías y superficies lisas, el furry style ofrece una experiencia táctil reconfortante. Es una moda “hogareña” que sale a la calle; es la comodidad del hogar transformada en una declaración de alta costura.

Este invierno, la invitación es a no tener miedo al volumen. Ya sea con un detalle en los puños o con un tapado envolvente que nos convierta en el centro de atención, el pelo sintético es la armadura perfecta contra el frío del 2026.