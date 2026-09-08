Internaron a “Solita” Silveyra tras un accidente doméstico, ¿qué le pasó y cómo está?

La emblemática actriz debió ser ingresada al Sanatorio Otamendi tras sufrir un accidente en su hogar que le provocó una fisura en la cadera. Mientras permanece bajo estricto control y acompañada por sus hijos, se espera que reciba el alta hospitalaria en las próximas horas para continuar con la recuperación.

El ambiente artístico y televisivo sigue con atención las novedades sobre la salud de Soledad Silveyra. La reconocida actriz de teatro y televisión debió ser internada de urgencia este domingo luego de sufrir una caída en su casa que derivó en la fisura de su cadera.

La noticia fue dada a conocer por el panelista Pepe Ochoa en el programa LAM, donde confirmó que: “Solita” se encuentra ingresada en el Sanatorio Otamendi asistida por su entorno más cercano: “Está internada, tuvo un accidente en su casa. Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora. Estaba sola, venía mal de la espalda, se cayó y llamó a su hijo Facundo para que la socorriera”, detalló el periodista respecto del episodio.

Ánimo estable, reposo y alta médica en marcha

Pese a lo delicado del cuadro y las molestias físicas, la artista no deberá someterse a una intervención quirúrgica de urgencia. Según reveló Baltazar, otro de sus hijos, la actriz se encuentra con buen ánimo aunque bastante dolorida, y manifiesta sus deseos de retornar a su vivienda. Si la evolución resulta favorable, se estima que los profesionales médicos le otorguen el alta durante las próximas horas, para dar paso a un tratamiento prolongado de rehabilitación.

El antecedente de trocanteritis

La caída de la actriz se suma a un cuadro de salud complejo que venía arrastrando en los últimos meses. Semanas atrás, durante una entrevista con Mirtha Legrand, Silveyra había compartido públicamente que padecía trocanteritis —una inflamación en los tendones laterales de la cadera— surgida a raíz de un tropiezo previo tras el cual se había lesionado la sexta lumbar.

Pese a los intensos dolores que le demandaba dicha patología, la intérprete había continuado con las funciones de ¿Quién es quién?, la obra teatral que encabezó junto a Luis Brandoni.