¿Intento de envenenamiento en Gran Hermano? Máxima tensión en la casa por la denuncia de Sol Abraham que involucra un detergente

La participante descubrió que adulteraron su café con Cif limpiador y el escándalo es total. “Big” inició una investigación de urgencia, llamó a los sospechosos al confesionario y en las redes exigen una expulsión inmediata.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada se encuentra sumida en el caos absoluto y atraviesa uno de sus momentos más hostiles, oscuros y peligrosos. Tras la reciente eliminación de Brian Sarmiento, la convivencia se volvió un verdadero infierno para Sol Abraham, quien quedó completamente aislada tras intentar posicionarse como la principal aliada del exfutbolista. En las últimas horas, la participante fue víctima de una repudiable situación que encendió todas las alarmas dentro y fuera del reality: le pusieron detergente en su bebida.

El grave hecho ocurrió en la cocina durante una de las actividades habituales de la tarde. Sol se dispuso a tomar un café que ella misma había preparado cuando, al darle el primer sorbo, notó de inmediato un sabor sumamente extraño, químico y desagradable. Tras revisar minuciosamente el vaso, constató con total indignación la presencia de limpiador cremoso.

Sin dudarlo, la jugadora compartió su fuerte inquietud con sus compañeros Manuel Ibero y Nigro, y comenzó a interrogar a todos los participantes en busca de respuestas, deslizando fuertes sospechas sobre aquellos jugadores que se encontraban cerca del lugar donde dejó su bebida momentos antes. Ante la durísima acusación, el resto de la casa reaccionó con un silencio incómodo.

La drástica investigación de Gran Hermano y los principales sospechosos

Ante la gravedad de lo sucedido y el fuerte impacto en la salud de la participante, la producción del programa de Telefe decidió cortar por lo sano e iniciar una investigación de urgencia. Mientras los chicos realizaban un ensayo para la prueba semanal, “Big” interrumpió las actividades y convocó de inmediato al confesionario a los concursantes cuyos nombres ya circulaban con fuerza como los presuntos responsables del alarmante hecho.

La primera en ser llamada a dar explicaciones frente a las cámaras fue Cinzia Francischiello, y minutos más tarde ingresó Franco Zunino, uno de los más señalados por el público. El clima que se respira en los pasillos es de total desconfianza. En medio de esa incertidumbre, Manuel lanzó una frase sin filtros que rápidamente se volvió viral: “Se re pudrió, ¿quién fue el que le echó detergente?”.

El repudio en las plataformas digitales fue unánime y los fanáticos estallaron contra la producción por permitir una escalada de violencia desmedida. Para colmo, el escándalo sumó un dato aún más oscuro en la red social X (ex Twitter): “Dijo Ema que era CIF porque a Campanita también le pusieron y tuvo que tirarlo”, reveló una usuaria, destapando que no sería la primera vez que realizan esta peligrosa maniobra dentro de la casa.

Sanciones de juego vs. expulsión: el antecedente que marca el camino

Los seguidores de Gran Hermano salieron a exigir medidas ejemplares: “Se creen graciosos y es grave lo que pasó”; “Es re peligroso que ingiera eso; maduren” y “Los tienen que expulsar”. Si se confirma la autoría de la adulteración de la bebida, la producción se verá obligada a imponer una sanción histórica, ya que atenta directamente contra la integridad física de una persona.

El antecedente más cercano de manipulación de alimentos ocurrió en la edición anterior (abril de 2025), cuando Catalina Gorostidi intentó sabotear la comida de Santiago “Tato” Algorta, quien padece intolerancia al gluten. En aquella oportunidad, Santiago preparó unos brownies especiales, aptos para su salud, y Catalina deliberadamente le subió la temperatura del horno para arruinarle la cocción. Aquella vez, el “Big” la expuso frente a todos y recibió una sanción que la envió directo a la placa de nominados. Sin embargo, al tratarse ahora de un producto químico y tóxico como el detergente, la gravedad es infinitamente mayor.

¿Habrá expulsión directa en la gala de esta noche o Gran Hermano optará por una sanción disciplinaria extrema? No te pierdas la transmisión en vivo por la pantalla de El 9 Televida para conocer la decisión final.