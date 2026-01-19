Intento de asesinato y alianzas inesperadas sacuden La Traición

El drama turco que arrasa en las siestas de El 9 Televida suma nuevos giros, con İpek en el centro de la tormenta y secretos que salen a la luz.

Los próximos capítulos de La Traición prometen mantener a los televidentes al borde del asiento. La historia, que se emite todas las siestas a las 14:30 horas por El 9 Televida, entra en una etapa decisiva donde las máscaras comienzan a caer y las traiciones se pagan caro.

İpek logra posicionarse dentro de la empresa de Oltan tras exponer supuestos engaños de un compañero, aunque en realidad se trata de maniobras que ella misma orquestó. Su ascenso no es casual: busca poder, control y venganza. Sin embargo, su jugada más peligrosa sale a la luz cuando se descubre que fue ella quien intentó atropellar a Güzide. La verdad llega a manos de Yeşim, quien decide mostrarle las pruebas a Sezai. El impacto es devastador: al enfrentarla, él no duda en llamarla asesina. İpek, lejos de arrepentirse, se justifica asegurando que actuó desde la locura y para proteger a su madre. Poco después, se comunica en secreto con Tarık, lo que abre un nuevo frente de sospechas.

Mientras tanto, Güzide, tantas veces herida por quienes dejó entrar en su vida, finalmente recibe una noticia alentadora. Pero la calma dura poco: Sezai, que intenta recomponer su vínculo con ella, comienza a descubrir el verdadero rostro de su hija.

En paralelo, Ozan se entera de una verdad inesperada sobre su padre, y Tarık altera por completo la dinámica de poder con Yeşim. El regreso de una figura del pasado obliga a Mualla a tomar una decisión extrema.

En el terreno sentimental, Selin y Tolga se reconcilian y planean adoptar a una niña, mientras Kahraman recibe apoyo para su amor por Oylum, quien lucha cada vez más por ocultar su secreto.

Nada volverá a ser igual. Seguí de cerca lo que pasa en la serie de origen turco, cuyo nombre original es Aldatmak, en El 9 Televida.