Inteligencia Artificial y búsqueda de empleo: ¿Cómo armar mi CV?

Aprender a crear un currículum optimizado para los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) y descubre los errores fatales que la IA detectará, poniendo el factor humano como el gran diferenciador

En el panorama laboral actual, la primera persona (o, mejor dicho, el primer sistema) que revisa tu currículum vitae (CV) ya no es un reclutador. Es un Sistema de Seguimiento de Candidatos (ATS), un software impulsado por Inteligencia Artificial diseñado para filtrar, clasificar y preseleccionar candidatos basándose en palabras clave, formatos y relevancia para el puesto. Comprender cómo funciona esta IA es la clave para asegurar que tu CV pase del stack de descarte a la pila de entrevistas.

“Tengo que ver qué deseo enviar y porqué a la hora de incluir el CV hacia ese trabajo y no a otro. No inventar cualidades que no puedo sostener, revisar el lenguaje para que refleje mi forma de ser y pensar. Si no sé algo no mentir, sino ver qué potencialidades reales tengo”, sostiene la psicóloga laboral Viviana Imperiale.

Ventajas y desventajas de uso para tu CV

“Usar herramientas de IA (como ChatGPT o asistentes especializados) en el proceso de creación de tu CV no es hacer trampa; es optimizar tu esfuerzo. Pero como en todo, hay que saber qué y cómo pedir lo que se necesita.

Desventajas y riesgos de la asistencia con IA: El uso excesivo o descuidado de la IA puede sabotear tu candidatura antes de que llegue a manos humanas”, detalló la profesional.

Pautas y consejos clave para la optimización

El objetivo es que el CV sea legible tanto para la IA como para el ser humano.

-Formato simple y limpio: Utilizar plantillas estándar y minimalistas. El ATS tiene problemas para leer información en columnas complejas, gráficos, o tipografías de fantasía. Optar por un diseño de una sola columna y usa fuentes comunes (Arial, Calibri, Times New Roman).

-Secciones claras: Nombra las secciones de forma estándar: “Experiencia Laboral,” “Formación Académica,” “Habilidades.” Evita títulos creativos como “Mi Trayectoria” o “Lo Que Sé Hacer.”

-Cuantificar Logros: El ATS y el reclutador aman los números. En lugar de “Fui responsable de las ventas,” escribe: “Incrementé las ventas en un 25% en el primer trimestre, generando $50,000 en ingresos adicionales.”

-Usar palabras clave estratégicas sn abusar: Identificar los términos más repetidos en la oferta de trabajo (ej., “gestión de proyectos ágiles,” “SQL,” “marketing digital”) e incorpóralos de forma natural en tu resumen y descripciones de trabajo.

Errores fatales que la IA y el reclutador detectarán

“Evitá estas prácticas que automáticamente marcan tu CV como sospechoso o inelegible”, aconsejó Imperiale

Relleno excesivo de keywords (Keyword Stuffing): No uses la IA para listar una habilidad 10 veces o para colocar palabras clave en texto oculto. Los sistemas modernos detectan estas trampas y marcan el CV negativamente.

Archivos inaccesibles: Evitar enviar CVs como imágenes o documentos en formatos poco comunes. El PDF simple es universalmente preferido, pero asegurate de que el texto sea seleccionable (no una imagen escaneada).

Dependencia ciega: El mayor error es no revisar el resultado de la IA. Si la herramienta te sugiere habilidades que no posees o frases que no suenan auténticas, el reclutador humano lo notará en la entrevista.

Extensión excesiva: Si bien la IA genera mucho contenido, la regla general sigue siendo una página por cada 10 años de experiencia . Sé conciso. La IA puede ayudarte a resumir un párrafo en una oración de impacto.

“Al final, la IA es una herramienta poderosa para pasar la primera puerta. Pero la única manera de conseguir la entrevista y el empleo es inyectándole tu experiencia auténtica, tu voz y la prueba humana de que eres el mejor candidato”, concluyó la profesional. Mirá la nota