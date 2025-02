Insólito: Una participante denunció que le robaron dentro de Gran Hermano

La verborrágica Selva Pérez fue quien puso el grito en el cielo cuando se dio cuenta de una particular desaparición y no dudó en pedirle explicaciones a sus compañeros de ‘Gran Hermano’.

Se trata de Selva Pérez, la participante que llegó hace unos días a ‘Gran Hermano’ puso el grito en el cielo en las últimas horas luego de que le “desapareciera” el ananá que se ganó tras el desafío frente a Sandra Priore por el que logró dos changos llenos de comida. Mirá las repercusiones que hubo en el reality de Canal 9 Televida.

“A mí me robaron las dos toallas limpitas y un ananá. Cuando me gané el carro, lo único que me agarré fue un ananá y dije: ‘¡Ay, qué rico! Me la voy a comer’. Y me lo guardé”, expuso mientras cada uno contaba en la sobremesa alguna situación incómoda.

Fue allí que Lucía Patrone le avisó que preguntase “a los demás porque tal vez alguien lo agarró y lo puso en la heladera”, pero Selva aclaró que en los carros“había dos ananás”. Al tiempo que sobre las toallas, Lucía comentó sorprendida: “Ah, había dos y te afanaron la tuya”.

“Yo la hubiera compartido igual. Yo ahora me estoy secando con una bata que no es mía porque la mía desapareció”, siguió quejándose entonces Selva en referencia a sus toallas. Por último, aseguró que al salir de la casa le pedirá a Gran Hermano que le muestra las imágenes del robo. “Me voy a reír como loca”, concluyó a pura ironía.

Desde que entró a la casa de Gran Hermano 2024, Selva Pérez apuntó a adueñarse de la cocina, un lugar para muchos estratégico dentro del reality que Canal 9 Televida transmite todas las noches.

En ese afán, la uruguaya encontró su principal escoyo en el juego, Sandra Priore, que tomó esa posición desde el día 1 y no está dispuesta a ceder.

Aunque reina una especie de tregua con la mujer de La Plata, en una charla reciente, Selva dejó en claro que va a intentar sacarla con una estrategia letal.

Para saber cómo sigue todo y qué pasó con el ananá de Selva, no te pierdas la gala de este miércoles en Canal 9 Televida al término de ‘Yali Çapkini’.