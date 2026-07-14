“Inglés, quedás afuera como en el 86”: Joaquín Levinton hackeó un clásico de Oasis para chicanear a Inglaterra antes de la semifinal

El líder de Turf cambió la letra de “Wonderwall” y la transformó en un himno de aliento para la Selección. Arrobó a los hermanos Gallagher, metió emotivas referencias a las Islas Malvinas y causó furor en las redes.

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se juega en todos lados, y el rock nacional no se quiso quedar afuera. En las últimas horas, Joaquín Levinton, el carismático cantante de Turf, encendió las redes sociales al publicar una picante y emotiva versión en castellano de “Wonderwall”, el icónico himno de Oasis, adaptado especialmente para alentar a la Scaloneta este miércoles.

La elección del tema no es ninguna casualidad. A lo largo de este Mundial, se volvieron virales los festejos de los futbolistas ingleses cantando esta canción junto a su hinchada. Ni lento ni perezoso, Levinton recogió el guante, se adueñó de la melodía británica y grabó un video con una advertencia directa. “Be scared” (“Tengan miedo”), escribió el músico, arrobando sin vueltas a las cuentas oficiales de la banda y a los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Malvinas, Maradona y Messi: la fuerte letra en español

Acompañado por su guitarra, el músico reemplazó por completo las estrofas originales para armar un combo de aliento, folclore futbolero y memoria histórica que caló hondo en los hinchas.

“Inglés te digo otra vez, quedás afuera del Mundial como en México 86, te vamos a volver a ganar. Y aunque todos estén en contra, canto esta canción por la Selección. Por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos”, reza la primera parte del tema modificado por Levinton.

En el estribillo, el cantante redobló la apuesta de cara al choque en Atlanta: “Por eso te digo a vos, querida Selección, vamos a ganar la semifinal. Por el Diego que nos guía desde el cielo y con Lionel campeones otra vez. La mano de Dios”.

La “locura mufa” y el fanatismo de Levinton por Oasis

Como era de esperarse en el clima que se vive en el país, el posteo se llenó inmediatamente de miles de reproducciones y comentarios de los fanáticos locales que oscilaron entre el festejo y la cautela cabulera: “Anulo mufa”, “Anulamos mufa y te amamos” y “Sos lo más, Joaquín”, fueron algunas de las respuestas más repetidas.

El vínculo de Levinton con la banda de Manchester viene de larga data. Su fanatismo es total, al punto de haber protagonizado un desopilante video de karaoke en Londres junto al rapero Dillom cantando el mismo tema, y de posar seguido con camisetas oficiales del grupo. Esta vez, usó su pasión musical para picar la semifinal más esperada del planeta.

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