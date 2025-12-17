Inflamación emocional: ¿Cómo el estrés de las Fiestas afecta tu cuerpo?

El agotamiento de fin de año no es solo mental; tiene un impacto biológico directo. La inflamación emocional surge cuando el estrés crónico y las exigencias sociales de diciembre, activan respuestas químicas en el organismo. Aprendé a identificar y prevenir sus síntomas.

Llegar a diciembre suele sentirse como correr los últimos metros de una maratón sin haber entrenado lo suficiente. Entre los cierres laborales, la organización de las cenas, las compras de último momento y los balances personales, el sistema nervioso suele entrar en un estado de alerta constante. Este fenómeno es lo que especialistas en psiconeuroinmunoendocrinología denominan inflamación emocional.

“A diferencia de una inflamación aguda, como la que ocurre tras un golpe, la inflamación emocional es un proceso de bajo grado pero persistente. El estrés crónico dispara niveles elevados de cortisol y citoquinas proinflamatorias, sustancias que, en exceso, alteran el funcionamiento del sistema inmune y afectan tanto el estado de ánimo como la salud física”, detalló el doctor Guillermo Camus, gastroenterólogo.

¿Cuándo las emociones se vuelven físicas?

La causa principal de este estado es la sobrecarga de estímulos y la presión por “cumplir” con expectativas sociales y familiares. En las Fiestas, los encuentros no siempre son relajados; a menudo despiertan duelos, tensiones no resueltas o una autoexigencia desmedida por la perfección. Los síntomas de que la persona está transitando una inflamación emocional incluyen:

Irritabilidad extrema: Reacciones desproporcionadas ante inconvenientes mínimos.

Reacciones desproporcionadas ante inconvenientes mínimos. Niebla mental: Dificultad para concentrarse o tomar decisiones simples.

Dificultad para concentrarse o tomar decisiones simples. Alteraciones del sueño: Insomnio de conciliación o despertar con sensación de cansancio profundo.

Insomnio de conciliación o despertar con sensación de cansancio profundo. Manifestaciones digestivas: Hinchazón abdominal, acidez o pesadez, incluso sin haber comido en exceso.

Hinchazón abdominal, acidez o pesadez, incluso sin haber comido en exceso. Dolores musculares: Tensión acumulada en cuello, mandíbula (bruxismo) y espalda”.

La mesa de las Fiestas

Durante las cenas de Navidad y Año Nuevo, la inflamación emocional suele potenciarse con una mala gestión de la comida. El “hambre emocional” nos impulsa a buscar alimentos ultraprocesados, azúcares y alcohol para anestesiar el estrés.

Para contrarrestar este efecto, considerar estos consejos:

-No llegues con hambre extrema: Saltarse comidas para “ahorrar espacio” para la cena solo garantiza que comerás con ansiedad, disparando la glucosa y la inflamación.

-La regla del plato equilibrado: Intentá que la mitad de tu plato contenga vegetales frescos. Sus fibras ayudan a regular la absorción de grasas y azúcares.

-Hidratación estratégica: El alcohol es un potente proinflamatorio. Alterna cada copa de vino o espumante con un vaso grande de agua mineral.

-Masticación pausada: Comer despacio permite que las señales de saciedad lleguen al cerebro y reduce la entrada de aire, evitando la distensión abdominal tan común en estas fechas.

Vivir las Fiestas con salud emocional

Reducir la inflamación emocional requiere, ante todo, un cambio de perspectiva sobre lo que significan estas celebraciones. No se trata de “sobrevivir” a diciembre, sino de habitarlo con presencia.

Aprende a decir “no”: No es obligatorio asistir a todos los eventos. Elegir los encuentros que realmente te nutren emocionalmente es un acto de salud.

No es obligatorio asistir a todos los eventos. Elegir los encuentros que realmente te nutren emocionalmente es un acto de salud. Gestiona las expectativas: Las Fiestas no tienen que ser perfectas. Aceptar que puede haber tensiones o que algo puede salir mal reduce drásticamente los niveles de cortisol.

Las Fiestas no tienen que ser perfectas. Aceptar que puede haber tensiones o que algo puede salir mal reduce drásticamente los niveles de cortisol. Crea momentos de silencio: En medio del ruido de los brindis, regálate 10 minutos al día para respirar de forma consciente o caminar al aire libre. El contacto con la naturaleza es un potente antiinflamatorio natural.

En medio del ruido de los brindis, regálate 10 minutos al día para respirar de forma consciente o caminar al aire libre. El contacto con la naturaleza es un potente antiinflamatorio natural. Priorizá el descanso: El sueño es el momento en que el cuerpo repara los daños del estrés. No sacrifiques horas de descanso de manera sistemática durante todo el mes.

“Entender que nuestro cuerpo reacciona a lo que pensamos y sentimos nos da el poder de transformar diciembre. Al disminuir la presión y cuidar nuestros hábitos, podemos convertir la inflamación emocional en una oportunidad para el autocuidado y la conexión real”, concluyó el profesional.

