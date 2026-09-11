Inesperada conmoción en Popstars: Nico Vázquez rompió en llanto al escuchar a una participante y reveló el verdadero motivo

Un instante de profunda sensibilidad atravesó la última gala de Popstars en la pantalla de El 9 Televida. La joven santafesina Avril Lerman se presentó en el escenario acompañada únicamente por un piano para interpretar un emotivo éxito internacional, desatando las lágrimas de Nico Vázquez, quien confesó la especial conexión que siente con la historia de resiliencia de la participante.

La emoción volvió a apoderarse del escenario de Popstars en una noche repleta de talento y momentos a flor de piel. Durante la última entrega del certamen que se emite por El 9 Televida, la participante Avril Lerman protagonizó una de las actuaciones más conmovedoras de la jornada, logrando quebrar en llanto al mismísimo conductor del programa, Nico Vázquez.

La joven, oriunda de Santo Tomé (Santa Fe), decidió jugársela en el escenario con una versión íntima y despojada de “The Climb”, el popular éxito de Miley Cyrus, acompañada tan solo por los acordes de un piano. La potencia vocal e interpretación desarmaron al estudio y generaron una reacción inmediata en el conductor.

El recuerdo que movilizó al conductor

Conmovido hasta las lágrimas, Vázquez tomó el micrófono para explicar la razón de su visible emoción al ver a la santafesina brillar sobre el escenario: “Tiene algo, me pasó lo mismo en la casa”, confesó el actor, haciendo referencia a un encuentro previo fuera del aire donde ya había percibido esa impronta tan particular en la voz y la entrega de la joven.

El motivo detrás de las lágrimas de Avril y la empatía de Nico radica en el duro camino de la participante dentro de la industria. Lerman —quien ya había deslumbrado en 2022 al aire de Canta Conmigo Ahora cantando ópera— admitió que las constantes frustraciones del pasado la llevaron a dudar seriamente de su continuidad en el arte.

Una revancha esperada

“Cada pasito que doy lo estoy disfrutando un montón”, expresó la concursante con la voz entrecortada, reconociendo que, tras recibir innumerables rechazos a lo largo de los años, su paso por el reality le está demostrando que finalmente su momento ha llegado.

Sé parte del fenómeno que busca premiar al talento de canto y baile en Argentina, cada noche por El 9 Televida.