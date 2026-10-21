¿Indirecta para La Joaqui?: el explosivo adelanto de bachata entre Luck Ra y Khea que encendió las redes

La farándula musical atraviesa días de máxima tensión con coletazos que van desde los estudios de grabación hasta los aeropuertos internacionales. En medio de un escenario de rupturas y nuevos romances confirmados, el reciente adelanto discográfico de Luck Ra y Khea se convirtió en el centro de todas las miradas.

El mundo de la música urbana y el streaming arde tras la confirmación de nuevos romances, rupturas y cruces picantes que trascienden los escenarios. Por un lado, Luck Ra y Khea revolucionaron las redes sociales al compartir el primer adelanto de su nueva bachata titulada “El que se la queda pierde”, cuya letra desató una ola de especulaciones y duras críticas apuntando directamente contra La Joaqui. Por el otro, Tiago PZK rompió el silencio en el aeropuerto de Ezeiza tras blanquear su noviazgo con la cantante y liquidó al artista cordobés al descartar cualquier tipo de vínculo de amistad.

La letra que encendió las redes y las críticas a los músicos

En el divertido intercambio promocional del video, Luck Ra expresa que está “renegando con la pérdida”, a lo que Khea retruca rápidamente: “No, amigo, ¿qué estás haciendo? Ya fue con la pérdida, ahora es el que se la queda pierde”.

Inmediatamente después, el fragmento musical expone frases contundentes que los usuarios no tardaron en asociar con la escandalosa separación de La Joaqui: “No voy a rebajarme por alguien que ni siquiera está a la talla, menos por una egoísta, hipócrita y con su cara me lastimó. El que se la queda pierde”.

La publicación dividió aguas de inmediato entre los fanáticos. Mientras algunos celebraban el futuro hit de desamor, otros cruzaron duramente a los cantantes con comentarios lapidarios: “Qué asco estos machirulitos”, “Háblame de dolido, qué ridículo por Dios” y “Me parece demasiado el título de la canción”.

Tiago PZK blanqueó su romance, habló de la “traición” y fue tajante con Luck Ra

El revuelo musical coincide con la confirmación oficial del romance entre La Joaqui y Tiago PZK, quienes ya no se esconden de la prensa. Las cámaras de Desayuno Americano (América TV) interceptaron a la pareja en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza preparándose para abordar un vuelo.

Frenado por la prensa, Tiago PZK confirmó sin vueltas su situación sentimental: “Felizmente casados”, deslizó, aclarando además que con la cantante se conocen desde hace muchos años.

Ante las consultas sobre los dichos de Luck Ra, quien había deslizado conceptos de “traición” tras enterarse del vínculo, el rapero se defendió: “¿Cómo me voy a considerar un traidor?”, argumentando que cuando la relación anterior finalizó él se encontraba trabajando en Berlín y asegurando que mantuvo contacto con el cordobés en ese mismo momento.

Sin embargo, la definición más contundente llegó cuando le preguntaron si todavía lo consideraba un amigo: la respuesta de Tiago fue un rotundo y frío “no”, cerrando cualquier posibilidad de reconciliación en el plano personal.