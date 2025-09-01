Indignadas: Enterate por qué el fandom pegó el grito en el cielo con el nuevo proyecto de la actriz de Amor a Cualquier Precio

Esta vez la indignación es generalizada y fuerte, no con Afra Saraçoğlu sino con quien será su co-equiper en la nueva serie que empieza a rodarse a mediados de septiembre. Enterate qué ofusca al fandom del suceso televisivo de las noches de El 9 Televida.

Lo que la pareja estelar de Amor a Cualquier Precio, Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, generan es descomunal. Son la razón esencial que convirtió a la serie turca Yalı Çapkını en un fenómeno de características mundiales, del cual El 9 Televida no pudo escapar. Ambos tienen contrato con la productora OGM, la misma que los puso a trabajar juntos sin saber cómo iba a escalar esto, y ahora, la indignación surge por el nuevo co-equiper que le han puesto a la actriz para su nuevo proyecto.

Este fin de semana varios sitios dedicados al mundo del espectáculo en Estambul publicaron en sus sitios online que se confirmaba que Afra Saraçoğlu, quien hace unos días acaba de terminar de rodar la serie Pera que se emitirá por Disney + Turquía, ya tenía un nuevo proyecto. Hasta ahí, todo bien.

La cosa cambió, para mal cuando el fandom supo quién será el compañero romántico de este nuevo personaje, no porque las chicas tengan algo en contra del actor en sí, sino por la enorme diferencia de edad.

La nueva serie, que cuenta con la producción del mismo equipo de Amor a Cualquier Precio, posiciona a Afra en el rol de Çağla, una joven abogada que llega a Estambul a trabajar en el buffete de su familia y allí se cruzará con el cirujano Doğan Hancıoğlu, quien estará interpretado por Kenan İmirzalıoğlu.

Mientras la actriz tiene 27 añoes de edad, el actor tiene 51 años. Eso puso en alerta a todo el fandom que sigue no sólo a Afra sino que banca a la pareja de quien hizo de Seyran en Yalı Çapkını, #AfRam #SeyFer.

Según publica Birsen Altuntas, “la diferencia de edad de 24 años entre los dos actores generó un gran debate cuando se conoció la noticia. Filtraciones tras bastidores indican que ambas partes están dispuestas a colaborar en el proyecto porque la diferencia de edad beneficia a la historia, especialmente porque Çağla fue abogada en su juventud. Además, no se espera que comience un romance en mucho tiempo.”

Pero la realidad de las redes es otra y desde este lado del mundo tenemos muy malos recuerdos de experiencias con Darthes. 😥😢

Mientras, vos disfrutá de Afra como Seyran en Amor a Cualquier Precio, y más con los episodios que se vienen en El 9 Televida.