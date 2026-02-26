Incertidumbre en Gran Hermano: ¿Vuelve Divina Gloria? El tenso momento en que los jugadores recibieron el parte médico

Tras confirmarse el cuadro de hipertensión de la actriz, el clima en la casa cambió por completo. Entre preguntas sin respuesta y la angustia de sus compañeros, Santiago del Moro aclaró que no habrá regreso sin un alta médica firme. Las especulaciones sobre un posible reemplazo.

La gala de este miércoles en Gran Hermano: Generación Dorada en El 9 Televida fue una montaña rusa de emociones, pero el punto de mayor tensión se vivió cuando Santiago del Moro se conectó con el living para hablarles a los 26 participantes. Con un tono de seriedad que pocas veces se ve en el programa, el conductor le puso nombre al problema que alejó a la artista: hipertensión.

“Está bien, pero en observación”

La noticia cayó como un “baldazo de agua fría” para el grupo, que ya venía golpeado por la salida de Daniela de Lucía. Apenas del Moro terminó de explicar que Divina Gloria se encontraba en una clínica cercana realizándose estudios complejos, los jugadores no pudieron contener la inquietud: “¿Cómo está ella?”, preguntaron a coro.

“Está bien, con los chequeos pertinentes”, respondió Santiago de forma escueta, intentando llevar tranquilidad pero sin dar precisiones que pudieran romper el estricto protocolo de aislamiento que la actriz aún mantiene en la clínica.

El futuro de la actriz: ¿Regreso o reemplazo?

La gran incógnita que ahora sobrevuela tanto la casa como las redes sociales es si la salida de Divina será definitiva. El conductor fue tajante: “Hasta no contar con un diagnóstico médico y con la firma, no va a regresar a la competencia”.

Puertas adentro, los participantes ya empezaron a especular:

El escenario optimista: que los estudios den bien y Divina regrese en 48 o 72 horas para retomar su juego.

El escenario de alerta: Si el cuadro de hipertensión requiere un tratamiento prolongado o reposo absoluto, la producción deberá evaluar si se suma un nuevo integrante como reemplazo o si la competencia sigue con un lugar vacío.

Por ahora, la producción mantiene el hermetismo y el equipo médico sigue de cerca la evolución de la ex “gatita de Porcel”, cuya presencia es considerada vital para el humor y la dinámica de esta edición de veteranos.

El anuncio sobre la salida de Divina Gloria la comunicó el mismo del Moro a través de sus redes este miércoles a la tarde, horas antes del comienzo del programa por la pantalla de El 9 Televida.

Seguí todo lo que sucede dentro de la casa más famosa del país, en las galas de El 9 Televida. Todos los días al término de Bahar.