Incertidumbre en el intercambio de Gran Hermano: ¿por qué Sol Abraham todavía no entró a “La Casa de los Famosos”?

La llegada de nuestra representante, Solange Abraham, al reality de Telemundo sufrió un freno inesperado. Enterate qué paso en esta nota.

Mientras el español Fabio Agostini ya causa furor en la casa de Argentina, algo que se vio este martes en la pantalla de El 9 Televida, la llegada de nuestra representante, Solange Abraham, al reality de Telemundo sufrió un freno inesperado. Aunque la tucumana ya se encuentra en México, su ingreso —previsto para anoche— fue suspendido a último momento, encendiendo las alarmas sobre su estado de salud.

El comunicado oficial: “La prioridad es su bienestar”

Fue el conductor del ciclo mexicano, Javier Poza, quien se encargó de dar la noticia a los participantes (y al público) en pleno vivo. Según explicó, Sol llegó al foro, pero el agotamiento físico le jugó una mala pasada.

“Por ser un viaje tan largo, más la emoción, quería informarles que no se siente en condiciones de entrar a la casa en este momento”, detalló Poza. Al parecer, el estrés del traslado internacional y la intensidad de los últimos días en la casa de Martínez provocaron una descompensación que obligó a los médicos a intervenir. “En este momento la prioridad es su salud y su bienestar”, sentenciaron desde la producción.

Una entrada “quemada”: Sol quedó expuesta antes de empezar

Pero la salud no es el único frente abierto para Solange. Mientras ella se recupera, en México ya la esperan con “los tapones de punta“. Debido a un error o una jugada de la producción, su charla privada en el confesionario con el Gran Hermano argentino fue transmitida en vivo para los participantes mexicanos.

En ese video, se escuchó a Sol confesar su picante plan: “Tengo pensado entrar y llevarme bien con todos y después, antes de irme, tirarles algunas bombitas… seguramente van a ser muchas mentiras para dejarlos nerviosos”. Al escuchar esto, los integrantes de La Casa de los Famosos ya saben que la tucumana entra con una estrategia de engaño, lo que anticipa un clima de máxima hostilidad para cuando finalmente cruce la puerta.

¿Cuándo ingresa?

Si los controles médicos dan el visto bueno, se espera que Solange ingrese en las próximas horas. Sin embargo, en las redes sociales el clima es dividido: mientras algunos se preocupan por su salud, otros aseguran que “se hace la interesante” o que “está aprovechando para ver qué se dice afuera”.

Lo cierto es que el “Sol” se hace esperar en México, pero cuando salga, lo hará en un terreno que ya conoce sus secretos más profundos. No te pierdas las imágenes de su postergado ingreso hoy en Canal 9 Televida.