Imperdible sábado en El 9 Televida: Andy Kusnetzoff recibe a la campeona de Gran Hermano y una mesa explosiva en PH

Este sábado 19 de septiembre, el prime time de El 9 Televida se renovará con una entrega de PH: Podemos Hablar cargada de figuras de alto impacto. Andy Kusnetzoff encabezará una velada ecléctica que combinará el debut televisivo de Solange Abraham tras consagrarse en Gran Hermano: Generación Dorada, el regreso de Eliana Guercio tras sus polémicos cruces mediáticos, y destacadas personalidades del deporte, el periodismo y la actuación.

La pantalla de El 9 Televida se prepara para una noche de grandes confesiones, historias de vida y momentos de pura tensión. Este sábado 19 de septiembre, Andy Kusnetzoff estará al frente de un nuevo programa de PH: Podemos Hablar con una nómina de invitados cuidadosamente seleccionada para abarcar todos los frentes de la actualidad.

La grabación del ciclo ya se llevó a cabo y dejó al descubierto un grupo sumamente heterogéneo que promete pasajes desopilantes y debates picantes alrededor del tradicional Punto de Encuentro.

La campeona de Gran Hermano y el regreso de Eliana Guercio

La presencia que acaparará todas las miradas será la de Solange Abraham. La tucumana grabó su participación en el envío apenas horas después de salir de la casa más famosa del país como la gran ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada. En una mesa repleta de testimonios, Sol compartirá sus sensaciones tras la histórica consagración como ganadora del reality más famoso del mundo.

Por su parte, la polémica se hará presente con la llegada de Eliana Guercio. La panelista se sentará a la mesa tras su ruidosa y escandalosa salida de A la Barbarossa y luego de los picantes enfrentamientos que protagonizó junto a Laura Ubfal en los debates del reality, por lo que su testimonio genera enorme expectativa en el mundo del espectáculo.

Fútbol, actuación y periodismo: la mesa completa

La grilla de convocados se completa con personalidades de trayectoria diversa que aportarán sus vivencias personales y profesionales:

Nati Jota: La periodista y conductora dirá presente en el estudio tras haberse recuperado por completo de un cuadro de salud que le impidió asistir a la grabación anterior.

Mauro Zárate: El exfutbolista argentino sumará el análisis y los entretelones del deporte de alto rendimiento, repasando los momentos clave de su carrera profesional.

Alejandro Awada: El reconocido actor aportará la cuota de prestigio y trayectoria artística, con anécdotas de sus trabajos en cine, teatro y televisión.

Cena, confesiones y el tradicional juego del tejo

Como es habitual en el formato de Telefe que emite El 9 Televida, los cinco protagonistas deberán responder al llamado del Punto de Encuentro, compartir una cena íntima y distenderse en el clásico juego del tejo, donde esta semana competirán por un monopatín eléctrico.

No te pierdas esta noche imperdible con Andy Kusnetzoff por la pantalla de El 9 Televida