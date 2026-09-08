Imperdible: Bahar interviene en secreto para reconciliar a Uras y Seren

La protagonista se negará a presenciar el colapso definitivo del matrimonio entre Uras y Seren. Convencida de que aún existe amor entre ambos, pondrá en marcha un silencioso plan para acercarlos y evitar que firmen la separación.

La trama de Bahar sumará un nuevo punto de inflexión este lunes por la noche. Frente a la inminente ruptura entre Uras y Seren, la protagonista decidirá tomar cartas en el asunto de manera sutil pero firme, dispuesta a defender la unidad familiar y evitar que la pareja tome una decisión apresurada.

Pese al sufrimiento que le genera ver a sus seres queridos atravesar este distanciamiento, Bahar mantendrá la calma hacia el exterior y ejecutará una serie de conversaciones clave con ambas partes para hacerlas reflexionar.

Diálogos sinceros y un pedido sobre los niños

La primera en escuchar las palabras de la protagonista será Seren. En una charla íntima y transparente, Bahar le dejará en claro que no busca entrometerse en sus asuntos, pero le remarcará el profundo afecto maternal que siente por ella. Durante el encuentro, le aconsejará evaluar el impacto del quiebre en los niños y le pedirá no actuar bajo el impulso del dolor.

Posteriormente, sostendrá un encuentro con Uras, quien se mostrará inflexible e insistirá en que la disolución del vínculo es la única salida viable. Bahar optará por contenerlo sin juzgar su postura, brindándole contención mientras intenta sembrar la duda sobre la contundencia de su decisión.

Una alianza silenciosa para salvar el amor

Aunque cara a cara aparentará aceptar la voluntad del matrimonio, Bahar actuará movida por la fe en que la pareja aún conserva la chispa del cariño inicial. Considerándolos como a sus propios hijos, la protagonista dispondrá las fichas para propiciar un acercamiento sin que ninguno perciba su intermediación.

Las alternativas de esta conmovedora jugada y sus resultados en la pareja se podrán ver este martes en la emisión nocturna de El 9 Televida.