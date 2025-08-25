Impensado y doloroso: Güzide y una nueva deslealtad que la pone a prueba en La Traición

Güzide se encontró con la sorpresa de su vida, una más y van… Cuando fue a avisarle a Tarik sobre Ozan y la golpiza que le dieron descubrió otra Traición más… mirá lo que se viene en El 9 Televida.

Para Güzide parece no haber respiro en La Traición. Al hecho de descubrir que su marido tenía una familia paralela, suceso que aún está procesando, ahora se suman más dolores y deslealtades y de parte de alguien que es central en su vida. Mirá lo que pasará en El 9 Televida.

Ozan venía envueltos en deudas que, esta vez, lo dejan al borde de la muerte. Mientras esto pasa, Güzide, la protagonista del drama de las siestas de Mendoza que salió de Turquía en 2022 bajo el nombre de Aldatmak, intenta digerir el hecho de que su marido, Tarık Yenersoy, la engañó por más de 5 años con una familia paralela.

Como si el dolor ocasionado por todo este derrumbe emocional no bastara, ahora la jueza, se enfrenta a otro gran desengaño de parte de una las personas más importantes de su vida: su hija Oylum.

Güzide llega a la casa de Tarık a contarle que Ozan está herido en el hospital y allí descubre que Oylum estaba en casa de su padre conociendo a su nueva familia.

Una vez que la acción se traslada al hospital a donde Ozan se recupera de la paliza que le dieron, Oylum llega con su padre para ver al chico pero tanto él como Güzide los echan a ambos. Sin embargo, esto no acabará aquí. Después de lo sucedido, Tolga también reaccionó a Oylum diciéndole: “Dije que fueras con esa mujer, pero que no dejes que tu madre pase por esto”.

Qué sucederá ahora, y sobre todo, entre Oylum y Güzide. Cómo reaccionará su madre ante semejante traición por parte de su hija. Para saber ésto y más de todo lo que se viene en el drama de las siestas, no te pierdas ningún episodio de Aldatmak, o como lo llamamos en El 9 Televida, La Traición.