Impensado: Mirá quién descubre que es hijo de Hasan Ali y hermano de Çagatay en Pasión Prohibida

Si algo le faltaba a la serie turca de las tardes de El 9 Televida era un nuevo giro de timón y esta vez, con un descubrimiento completamente impensado. Mirá lo que viene en Pasión Prohibida.

Pasión Prohibida es un culebrón turco que combina drama y humor y por eso es una de las series que más gusta en la pantalla de El 9 Televida. Esta vez, la trama que comandan Yildiz y Ender pega un volantazo. Es que de manera inesperada una verdad asoma cambiando todo. Para saber quién descubre que es hijo de Hasan Ali y, por lo tanto, hermano de Çagatay, vas a tener que seguir leyendo esta nota.

Sedai trabajó muchos años para Hasan Ali. De hecho, fue su trabajador más fiel. Precisamente por eso, tras la muerte del empresario, Çağatay quiso seguir contando con él para el mundo de los negocios y se acabó convirtiendo en un buen amigo suyo.

Todo se desencadena cuando Sedai sufre un brutal accidente a las puestas de la empresa por parte de un borracho, pero, por suerte, los médicos consiguieron salvarle la vida. Çağatay incluso avisó a la única tía que le queda a su amigo por lo que le pudiese pasar.

Ya casi recuperado, Sedai le agradece a su tía la visita y le pide que se quede tranquila. Ella aprovecha la ocasión para contarle que lo que ha ocurrido le hizo reflexionar sobre lo corta que es la vida, así que necesita contarle un secreto que lleva ocultando mucho tiempo.

Allí y así sin más le revela al hombre que, “tu verdadero padre era Hasan Ali”. Eso significa que Çağatay es su hermano biológico y que podría tener los mismos derechos que él a heredar el imperio de Hasan Ali. ¿Qué pasará cuando el exmarido de Yildiz se entere de esto?

Para saber cómo se desallorra todo esto y más, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.