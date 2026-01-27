Ibiza Style 2026: La estética del verano eterno 

Lo que comenzó en los 70 en las Islas Baleares, hoy se redefine como la tendencia más deseada de la temporada. El “Ibiza Style” ha evolucionado hacia una sofisticación bohemia que mezcla el clásico blanco Adlib con destellos metalizados, texturas artesanales y una versatilidad única

El Ibiza Style es una invitación a vestir con ligereza, celebrando la sensualidad y el movimiento en una propuesta que funciona tanto sobre la arena como en las noches más exclusivas de la ciudad.

Hay modas que pasan y estéticas que se convierten en leyendas. El Ibiza Style pertenece a este segundo grupo. En 2026, esta corriente no solo se mantiene vigente, sino que se posiciona como el referente absoluto del “glamour relajado”. Lejos de ser un uniforme rígido, este estilo se percibe hoy como una actitud: una forma de entender la moda donde la comodidad y la elegancia no solo conviven, sino que se retroalimentan.

El ADN de la tendencia: entre lo artesanal y lo moderno

La esencia de este look reside en el contraste. Si bien el espíritu boho-chic sigue siendo su columna vertebral, las pasarelas actuales han inyectado una dosis de modernidad que lo vuelve irresistible. Los pilares que definen esta versión renovada del estilo ibicenco son:

Tejidos con movimiento: La gasa, el lino y la seda son los protagonistas. Se buscan prendas que “bailen” con la brisa, que no opriman el cuerpo y que permitan una transpiración óptima frente al calor estival.

El triunfo del crochet: La artesanía del ganchillo ha pasado de ser un detalle a ser el tejido estrella. Vestidos largos calados, tops estructurados y faldas mini en crochet se imponen como las piezas clave para generar texturas interesantes sobre la piel.

Colores: Del blanco puro a los destellos galácticos

Aunque el blanco inmaculado sigue siendo el rey indiscutible, el 2026 introduce una paleta más audaz.

Energía vibrante: Veremos mucho fucsia, naranja mandarina y rojo fuego, colores que resaltan el bronceado y aportan una vitalidad necesaria tras el invierno.

El brillo del sol: Los metalizados (oro y plata) se integran en los tejidos naturales a través de hilos de lúrex, transformando un vestido playero en una pieza de alta noche con solo el reflejo de la luna.

Tips para recrear el look según la ocasión

Para dominar el Ibiza Style sin caer en el disfraz, la clave está en los accesorios y la combinación de piezas:

De día (beach club): Un conjunto de dos piezas de lino, sandalias planas de cuero y un capazo de mimbre XL. El cabello debe lucir con ondas naturales y el maquillaje debe ser casi inexistente, priorizando una piel muy luminosa.

Una filosofía de vida

Más allá de las tendencias de pasarela, vestir al estilo Ibiza es elegir la libertad. Es una moda que invita a despojarse de las estructuras rígidas de la oficina y los zapatos cerrados para abrazar una estética que celebra la luz y el placer de lo cotidiano. En definitiva, es el uniforme oficial de quienes buscan que su verano sea, realmente, eterno.