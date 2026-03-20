Ian Lucas se convirtió en el gran ganador de MasterChef Celebrity 2026

Este jueves por la noche, en una definición cargada de lágrimas y talento culinario por la pantalla de El 9 Televida, Ian Lucas se coronó campeón tras vencer a Sofía “La Reini” Gonet.

La cuarta temporada de famosos en las cocinas más importantes del país ya tiene dueño. Este jueves por la noche, en una definición cargada de lágrimas y talento culinario por la pantalla de El 9 Televida, Ian Lucas se coronó campeón tras vencer a Sofía “La Reini” Gonet en MasterChef Celebrity. El youtuber e influencer no solo se llevó el trofeo y un equipamiento de cocina profesional, sino que también se alzó con el gran premio de 50 millones de pesos.

El momento de la consagración fue un puro impacto: al escuchar su nombre, Ian se arrojó al piso, totalmente conmovido. “Es un sueño haber compartido todo esto con ustedes. Siento que con trabajo y esfuerzo llega todo”, expresó el joven, abrazado a su abuela y rodeado por su familia. En un gesto de caballerosidad que destacó el jurado, también le dedicó el triunfo a su rival: “Quiero decirte, Reini que te felicito y que sos la número uno”.

Un camino de disciplina y raíces

A lo largo de los seis meses de competencia, Ian Lucas se destacó por su actitud positiva y su capacidad de aprendizaje. Germán Martitegui elogió su evolución, señalando que logró “rescatar sus raíces” en cada plato. Por su parte, Donato de Santis valoró su disciplina para aplicar técnicas contemporáneas a sabores tradicionales, mientras que Damián Betular resaltó la energía que el participante aportó al estudio en cada gala.

Los platos que le dieron la victoria

El menú de tres pasos de Ian fue una oda a su infancia y a su historia familiar:

Entrada: Una fainá con provolone, pimientos asados y anchoas que hizo llorar de emoción a Donato .

Plato Principal: Una milanesa de tomahawk con fideos caseros negros al ajo.

Postre: Un clásico arroz con leche al caramelo con banana bruleada y frutas frescas.

“La Reini”, quien se quedó con el segundo puesto, también brilló con una propuesta sofisticada basada en ingredientes autóctonos como trucha patagónica y puré de humita, pero la precisión de Ian terminó por definir la balanza.

Con este triunfo, el cantante se suma a la selecta lista de ganadores del certamen junto a Claudia Villafañe, Gastón Dalmau y Mica Viciconte. La noche cerró con el último grito de “¡Manos arriba!” de Wanda Nara, que marcó el final de una edición que dominó el rating de El 9 Televida.

Revivi todo en este video.