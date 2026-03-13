Ian Lucas rompió el silencio tras su escandalosa ruptura con Evangelina Anderson

Ian Lucas no se guardó nada, confirmando que el vínculo existió pero que no está dispuesto a quedar como un “boludo” ante el ninguneo mediático.

El youtuber regresó de México y enfrentó las cámaras para cerrar una de las polémicas más picantes del último tiempo y que está vinculada a uno de los programas más vistos de El 9 Televida, MasterChef Celebrity. Ian Lucas no se guardó nada al responderle a la modelo, confirmando que el vínculo existió, pero que no está dispuesto a quedar como un “boludo” ante el ninguneo mediático.

El influencer explicó que la relación comenzó durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. Aunque Evangelina Anderson lo negó sistemáticamente, Ian fue tajante: “Ella venía a mi casa, subía fotos e historias”. Para el joven, la situación se volvió insostenible cuando vio que ella lloraba en televisión mientras él quedaba expuesto por la filtración de una foto de los besos.

A pesar de la diferencia de edad y de etapas de vida, el youtuber admitió que le dolió la versión pública que dio la modelo. “Me dejó de sumar, me resta en mi carrera”, sentenció al explicar por qué decidió dejar de seguirla en redes sociales. Según sus palabras, busca cortar todo contacto para enfocarse en sus proyectos laborales lejos de los programas de chimentos.

Sobre los hijos de Anderson, el joven se mostró muy afectuoso y aseguró que mantiene un gran respeto por ellos, aunque prefirió no sumarlos al conflicto. “Es un tema cerrado para mí, esto pasó el año pasado y ya no quiero nombrarla más”, concluyó antes de retirarse, dejando en claro que la decepción fue el motor principal de su alejamiento definitivo.