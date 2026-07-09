¿Hubo trato VIP? El polémico comentario de Santiago del Moro a Andrea del Boca que enfureció a los fans de Gran Hermano

La salida de la actriz de la casa de la “Generación Dorada” quedó envuelta en sospechas. Una llamativa frase del conductor desató teorías de “privilegios” en las redes, obligándolo a romper el silencio minutos después.

La abrupta e inesperada renuncia de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada para cuidar a su madre de 95 años conmovió a todos, pero no estuvo exenta de polémica. En medio de una despedida que pretendía ser puramente emotiva, una serie de frases de Santiago del Moro encendió la mecha en las redes sociales y despertó fuertes sospechas de un supuesto “trato diferencial” y “acomodo” hacia la estrella de las telenovelas.

Mientras la actriz cruzaba la puerta con su valija, el conductor le dedicó un extenso y sentido homenaje desde el estudio. Sin embargo, la meticulosa audiencia del reality más famoso del país puso la lupa sobre las palabras exactas que utilizó Del Moro para despedirla.

Las frases de la discordia: ¿Gala en el estudio o privilegio oculto?

Durante su discurso, el animador llenó de elogios a la participante, destacando que “estremeció la casa” y que era una verdadera “estrella”. Pero lo que verdaderamente hizo ruido entre los fanáticos fueron dos oraciones muy puntuales: “Te vemos acá afuera, en la vida, en el mundo real” y, sobre el cierre, lanzó: “te esperamos acá afuera”.

De inmediato, en plataformas como X (antes Twitter), los televidentes interpretaron que estos dichos significaban que Andrea del Boca no iba a cumplir con el riguroso protocolo que realizan todos los eliminados: asistir al piso principal al día siguiente para someterse al debate y a la entrevista mano a mano con el conductor y los analistas.

“’Alguna vez nos veremos acá afuera en la vida real’, le dice Del Moro a Andrea del Boca. ¿No se supone que tiene que ir por el estudio y hacer la entrevista postprograma como hacen todos? Nunca fue una más. Siempre fue una acomodada con privilegios”, disparó indignado un usuario, reflejando el clima de sospecha generalizada.

La aclaración en vivo para frenar la ola de críticas

Consciente del revuelo y del hate que estaban escalando a pasos agigantados en el mundo digital, Santiago del Moro se vio obligado a intervenir minutos más tarde, antes de dar por terminada la gala de nominación.

Para despejar cualquier tipo de duda sobre supuestos beneficios contractuales o “coronita” para la actriz, el conductor miró a cámara y aclaró el panorama: confirmó que sí entrevistará a Andrea del Boca de manera formal, detallando que el esperado encuentro televisivo se llevará a cabo próximamente en La Cumbre, una vez que la jugadora pueda acomodar la situación familiar que motivó su salida.

Con esta aclaración, la producción buscó ponerle un freno a las especulaciones de favoritismo en una edición que, con la partida de Andrea, entra en su etapa más competitiva y feroz de cara a la gran final de septiembre.

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