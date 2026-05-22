¡Hubo amor en la casa! Lola y Manuel pasaron la noche juntos y Gran Hermano los obligó a dar el consentimiento

La tiktoker Lola Tomaszeuski, quien concretó su regreso al reality gracias al voto del público, no perdió el tiempo y dejó en claro que su principal objetivo extrañaba a un compañero en particular: Manuel Ibero.

Apenas pasaron unas horas desde el explosivo repechaje que sacudió la pantalla de El 9 Televida, y la casa de Gran Hermano Generación Dorada ya sumó su primer capítulo de alto voltaje. La tiktoker Lola Tomaszeuski, quien concretó su regreso al reality gracias al voto del público, no perdió el tiempo y dejó en claro que su principal objetivo extrañaba a un compañero en particular: Manuel Ibero.

Desde que volvió a cruzar la puerta de entrada, la joven no se despegó ni un segundo de Manuel. La química entre ambos, que ya venía cocinándose desde la primera etapa del juego, terminó de explotar en las últimas horas cuando decidieron compartir la cama y pasar su primera noche juntos tras el reingreso.

La tajante advertencia del “Big” que despertó las risas

Como era de esperarse, la situación no pasó inadvertida para el ojo que todo lo ve. En la mañana de este viernes 22 de mayo, la voz en off de Gran Hermano irrumpió con total firmeza en la habitación para recordar las estrictas reglas de convivencia: “Lola, Manuel, recuerden dar el consentimiento a cámara”, lanzó el dueño de la casa, dejando a la flamante pareja completamente expuesta.

Lejos de incomodarse, los participantes reaccionaron con risas cómplices mientras sus compañeros de cuarto, que presenciaban la escena desde sus respectivas camas, estallaron en aplausos, gritos y festejos. “¡Por fin! Qué ganas tenía de escuchar eso, al fin lo escuché”, celebró uno de los hermanitos ante el divertido momento.

“Re tarde se acordó”: la divertida queja de Lola

A pesar del llamado de atención general, Manuel se apuró en aclarar entre risas que ya habían cumplido con el protocolo reglamentario durante la madrugada del jueves. Con el humor que la caracteriza, Lola acotó filosa y divertida: “Re tarde se acordó ‘el Big’”.

Hacia el final del pícaro ida y vuelta, Manu le advirtió que el dueño de la casa suele hacer estos anuncios a propósito para exponerlos frente al resto, y le sugirió volver a hacer la clásica seña del pulgar hacia arriba frente a los espejos por las dudas. Sin embargo, la tiktoker se plantó firme y cerró el debate de manera tajante: “No, ya lo hice”. Con el romance oficialmente reactivado, la convivencia de los 25 participantes promete ponerse cada vez más picante.