“Hoy soy Germán Martitegui”: un radical cambio de look sorprendió a todos en MasterChef Celebrity

El increíble look de La Reini en MasterChef Celebrity no pasó inadvertido. Mirá las repercusiones del arriesgado cambio que sorprendió a todos en la pantalla de El 9 Televida.

Sofía Gonet, más conocida como La Reini, tuvo un rol protagónico este miércoles en MasterChef Celebrity.El cambio de look que llevó a la gala que se emitió en El 9 Televida dejó a todos hablando.Con una estética que simulaba estar completamente calva, La Reini construyó un homenaje tan inesperado como efectivo a Germán Martitegui y a Moria Casán.

La bomba explotó apenas puso un pie en el estudio. Con su delantal blanco, una gorra que simulaba una cabeza rapada y un maquillaje tan preciso que rozaba lo teatral, el impacto fue instantáneo. Wanda Nara no necesitó más de un segundo para reaccionar y, entre sorprendida y divertida, lanzó: “¡Hay alguien nuevo!”. Las cámaras lo siguieron de inmediato: Gonet avanzaba con actitud, sabiendo que ya había logrado lo que buscaba desde el minuto cero—descolocar a todos y convertirse en el centro absoluto de la escena.

“Hoy soy Germán Martitegui”, anunció entre risas La Reini, dejando en claro que se trataba de un homenaje directo al chef del jurado. La referencia fue clara: la cabeza rapada, minimalista y contundente, una marca registrada del cocinero. Pero el guiño no terminó ahí.

Minutos después, la participante simulando ser calva amplió la idea y sumó una segunda figura icónica: Moria Casán. “Es un homenaje para Martitegui y también para Moria, por su libro Memoria”, explicó, recordando la tapa de la autobiografía de la diva, donde posó completamente calva y convirtió esa imagen en un símbolo de libertad, ruptura y poder personal. Como si eso no fuera suficiente, remató la explicación con su habitual ironía: “Y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”.

El estudio explotó en carcajadas y complicidad. Lejos de cualquier incomodidad, el jurado se subió de lleno al juego. Damián Betular fue de los primeros en opinar y, sin vueltas, sentenció: “Es un lookazo”, mientras Donato De Santis lo analizaba con mirada atenta, como evaluando cada detalle de la puesta en escena. Pero el momento cúlmine llegó cuando Martitegui, blanco directo del homenaje, no se guardó nada y lanzó: “Tiene una cara hermosa y es muy difícil que una chica luzca sin pelo”. Wanda, encantada, recogió el guante y remató: “Hay que tener una cara increíble como la tuya para llevarlo así. Te queda espectacular”.

Más allá del impacto visual y de los memes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, el homenaje no quedó limitado a una puesta en escena superficial. La Reini decidió llevar el concepto hasta el final y lo integró también a su actitud durante el desafío culinario. Cuando le tocó representar el pecado capital de la soberbia, se quitó el delantal antes de presentar su plato y sentenció con teatralidad: “Esto me lo saco, no lo necesito”. El gesto, exagerado y provocador, reforzó la idea de personaje que viene construyendo gala tras gala.