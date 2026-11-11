“Hoy fue mala suerte”: el desafortunado accidente que dejó afuera a Julieta Nair Calvo de MasterChef Celebrity

Una noche de máxima tensión y pura mala suerte sacudió las cocinas más famosas del país. En una gala que exigía la perfección con un clásico argentino —empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, con trece repulgues y salsa yasgua—, Julieta Nair Calvo sufrió un accidente doméstico imperdonable en plena recta final: se le cayó todo el relleno al piso. A pesar del esfuerzo y la ayuda de sus compañeros, no logró recuperarse a tiempo y se convirtió en la sexta eliminada de MasterChef Celebrity.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó una de las salidas más dolorosas e inesperadas de la temporada en la pantalla de El 9 Televida. Con diez participantes en la cuerda floja con delantal negro, el exigente jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana puso a prueba las habilidades de los famosos con un desafío complejo: elaborar media docena de empanadas fritas desde cero, incluyendo la masa casera estirada al grosor justo, trece repulgues tradicionales y una salsa picante yasgua.

La “pinky promise”, el humor de los participantes y una noche de alta tensión

La velada comenzó con las tradicionales charlas previas junto a Wanda Nara. Mientras Julieta Poggio y Luck Ra dejaron trascender que hicieron una “pinky promise” para llegar juntos a la gran final, y figuras como Karina Mazzocco y Lizy Tagliani afrontaban la gala con humor y optimismo, la tensión en las estaciones no tardó en escalar.

Los contratiempos se multiplicaron con masas crudas y errores de cálculo. Sin embargo, el peor destino lo sufrió Julieta Nair Calvo. Cuando la recta final exigía velocidad absoluta, la actriz perdió el equilibrio en su estación y se le volcó toda la bandeja con el relleno ya preparado directo al suelo.

Con la carne en el piso y apenas 15 minutos en el reloj, Nair Calvo intentó improvisar a contrarreloj. Aunque sus compañeros corrieron a asistirla para que lograra presentar el plato, el apuro y la falta de reposo del relleno jugaron totalmente en su contra durante la degustación.

Salvados, la decisión del jurado y una emotiva despedida

Mientras que los mejores platos de la noche quedaron en manos de Karina Mazzocco, Julieta Poggio, Rocío Robles y Nazareno Casero, y en la mitad de tabla lograron salvarse La China Ansa, Edith Hermida y Luck Ra, el duelo final quedó reducido entre Grego Rossello y Julieta Nair Calvo, luego de que Lizy Tagliani consiguiera el alivio anticipado.

Fue Maru Botana quien comunicó la dolorosa decisión final: “Hoy fue mala suerte”, sintetizó la chef sobre el accidente que condicionó toda la performance de la actriz. Por su parte, Damián Betular reconoció que el jurado tenía mucha bronca e impotencia por lo sucedido, pero que el desenlace era inevitable.

Visiblemente quebrada, Julieta se despidió entre lágrimas y profundos abrazos de sus compañeros: “Estoy emocionada, sobre todo porque la pasé re bien. Son todos lo más. También me felicito a mí misma porque salí de una zona de confort y no estuve detrás de un personaje”, expresó, antes de prometer que volverá con todo en la instancia de repechaje. Por último, Wanda Nara la despidió con un cálido elogio: “Los papeles los hacés bárbaros, pero ninguno es tan bueno como sos vos. Te imaginábamos en la final”.

Seguí todas las galas, los momentos más emotivos y el minuto a minuto del certamen a través de la pantalla de El 9 Televida.