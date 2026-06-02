Horóscopo Chino 2026: Ludovica Squirru reveló las impactantes predicciones para junio, el mes del Doble Caballo de Fuego

La prestigiosa astróloga anticipó un período de altísima intensidad energética, transformaciones aceleradas y movimientos cruciales para cada uno de los signos del zodíaco oriental. Los consejos clave para transitar el sexto mes del año sin desgastarse.

El calendario astrológico oriental ingresará en una de sus fases más vertiginosas y determinantes de todo el período actual. La reconocida especialista Ludovica Squirru dio a conocer las proyecciones detalladas para las próximas semanas, las cuales estarán marcadas por una particular coincidencia de regentes.

Según detalló la escritora en su célebre libro del Horóscopo Chino 2026, junio se caracterizará por la influencia del Caballo, el mismo animal que rige el año actual bajo el elemento del fuego. Esta duplicación energética potenciará de forma notable las pasiones humanas, acelerará los procesos de toma de decisiones y generará importantes alteraciones ambientales. Los televidentes de El 9 Televida descubrirán que el gran desafío colectivo de este mes no consistirá en detener los proyectos, sino en aprender a avanzar a paso firme sin descuidar la salud integral.

Predicciones signo por signo: de la cautela de la Rata al impulso del Gallo

El impacto de este poderoso equino repercutirá de maneras sumamente diversas en cada uno de los integrantes del horóscopo oriental. A continuación, se detallan las principales advertencias y beneficios que la astróloga vaticinó para los doce animales:

Rata: Deberá extremar los cuidados de su salud física y su estabilidad emocional ante una notable baja de defensas, especialmente los nacidos en 1984. Es un momento propicio para dosificar esfuerzos y cuidar la economía personal.

Búfalo: Vivirá un panorama sumamente favorable impulsado por un gran magnetismo y deseos de reencuentro con colegas. Para los nacidos en 2009, se aconseja sostener un diálogo abierto y familiar sobre temas afectivos.

Tigre: Se verá muy exigido por extenuantes obligaciones laborales que reducirán de forma drástica su tiempo de esparcimiento. La astróloga recomienda evitar excesos dañinos con el tabaco, el alcohol y los alimentos grasos.

Conejo: Atravesará jornadas un tanto caóticas pero repletas de importantes logros académicos y profesionales, beneficiando a la camada de 1987. La clave de su éxito radicará en delegar responsabilidades y descansar bien.

Dragón: Enfrentará nuevos desafíos energéticos que podrían provocar confusión, errores de cálculo y picos de estrés. Apoyarse en el núcleo familiar será vital para preservar sus recursos financieros.

Serpiente: Se consolidará como una de las grandes favorecidas gracias a una potenciación de su carisma y su seducción natural. El fuego cósmico la impulsará a iniciar intensos romances, aunque deberá evitar los impulsos apresurados.

El destino del Caballo y las alertas para los signos restantes

Caballo: Al encontrarse en su propio mes y año, experimentará una revolución interna absoluta. Será fundamental que evite cualquier tipo de actividad de riesgo físico, cuide su sistema circulatorio y mantenga la calma en el hogar.

Cabra: Experimentará un período de reconfortante equilibrio emocional. Sin embargo, quienes arrastren antecedentes médicos de índole cardíaca, renal o metabólica deberán sostener estrictas rutinas de cuidado diario.

Mono: Sentirá las jornadas de junio de forma muy intensa, adoptando una postura sumamente crítica frente a las injusticias sociales. Deberá canalizar la ansiedad para proteger el funcionamiento de su corazón.

Gallo: Se mantendrá como uno de los signos con mayor protección astral de la temporada. Recibirá propuestas laborales que implicarán un cambio de vida definitivo y conocerá personas que despertarán sentimientos muy profundos.

Perro: El elemento fuego lo empujará a concretar objetivos sumamente ambiciosos en sus proyectos personales. Deberá ejercitar la flexibilidad para trabajar en armonía con personas con las que no posee demasiada afinidad.

Chancho: Alcanzará un nuevo pico de intensidad que lo obligará a realizar profundos replanteos de vida. La energía del mes lo guiará hacia metas de gran envergadura, siempre y cuando no se deje arrastrar por las presiones del entorno.

Las recomendaciones preventivas de los expertos en disciplinas orientales para evitar el agotamiento físico, el cuidado del sistema circulatorio y el manejo de las finanzas familiares se instalarán como los grandes ejes de debate ciudadano durante las próximas semanas.