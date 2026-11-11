Homenaje y emoción: Marta Fort deslumbró en MasterChef Celebrity con el icónico saco rojo de su padre y provocó una ovación

La memoria de Ricardo Fort volvió a brillar con fuerza en la pantalla de MasterChef Celebrity Argentina 2026. Durante una picante gala de eliminación, Marta Fort se robó todas las miradas al presentarse con el icónico tapado rojo contra la envidia que había pertenecido a su padre. La prenda, convertida en un clásico meme de las redes sociales, desató la admiración de Wanda Nara, generó risas entre los participantes y se convirtió en un inolvidable homenaje.

Las cocinas más famosas del país vivieron una noche donde el talento culinario convivió con la emoción, los recuerdos y la cultura pop en El 9 Televida. En medio de la tensión que caracteriza a las galas de eliminación de MasterChef Celebrity, Marta Fort logró acaparar el centro de la escena gracias a una elección de vestuario cargada de historia familiar y simbolismo.

El look que cautivó a Wanda Nara y el guiño al “rojo contra la envidia”

Antes de que se pusiera en marcha el exigente desafío de la noche, la conductora Wanda Nara detuvo el programa al advertir el llamativo abrigo con el que había ingresado la influencer: “¡Y ese tapado, Marta, por Dios! Martita, vení”, exclamó con entusiasmo, invitándola a lucir la prenda frente a las cámaras. Con total naturalidad, la joven respondió: “Me traje tapadito”.

Al indagar sobre su origen, Marta confirmó lo que muchos sospechaban: el abrigo había pertenecido a Ricardo Fort. Lejos de quedar en una simple anécdota, el diseño despertó la inmediata complicidad de sus compañeros. Entre risas, Lizy Tagliani bromeó: “Para mí no tiene ropa y está usando todo lo del padre”. Siguiendo el juego, Marta recordó la célebre frase asociada a esa prenda: “Este lo usó en el típico meme que dice: ‘Hoy rojo contra la envidia’, así”.

La referencia desató la rápida reacción de Wanda, quien aprovechó para bromear sobre el clima de competencia entre los delantales negros: “Amo. ¿Quién te envidia, Martita, de acá? Todos los delantales negros”, señaló. A lo que la influencer respondió filosa y divertida: “No, yo veo que hoy van a volar uñas, se van a agarrar de las mechas”.

El legado de Ricardo Fort y su fuerte presencia en el certamen

No es la primera vez que la memoria del empresario y mediático se hace presente a través de las palabras o las elecciones de su hija en el programa de las noches de El 9 Televida. En reiteradas oportunidades, Marta destacó lo orgulloso que estaría su padre de verla transitar este camino televisivo, asegurando que se siente su “versión mujer” y que busca mantener vivo su legado haciendo siempre lo que le apasiona sin importarle el qué dirán.

Entre zapatillas heredadas, autos de colección y esta clase de homenajes materiales que transportan directo al corazón de los fanáticos, Marta demuestra noche a noche que la fuerte personalidad de Ricardo sigue más vigente que nunca en la pantalla.

Seguí todas las galas, los momentos más emotivos y el minuto a minuto del certamen en la pantalla de El 9 Televida.