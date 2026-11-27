La emisión de este jueves a la noche de MasterChef Celebrity rindió homenaje a las abuelas con la visita especial de Virginia Lago, quien compartió su clásica receta de canelones frente al jurado integrado por Germán Martitegui, Maru Botana y Julia Debicki en la pantalla de El 9 Televida. Además, Josefina “China” Ansa recibió un beneficio doble y un secreto al oído de la actriz.

La noche del jueves en MasterChef Celebrity —el reality que se emite por El 9 Televida— estuvo dedicada a las abuelas y sumó la presencia especial de Virginia Lago, encargada de presentar el plato protagonista de la prueba: sus tradicionales canelones.

Los secretos de la receta de Virginia Lago

Antes de encender las hornallas, los participantes pudieron probar el plato y escuchar las claves de la actriz, aunque sin cantidades exactas, lo que obligó a todos a tomar nota a toda velocidad:

La masa: se prepara con huevos, harina, un poco de sal y manteca derretida para que no se pegue y quede más delicada. “Siempre empiezo por la masa; hay que dejarla descansar. Es un ritual hermoso” , explicó Lago , remarcando la importancia de batir bien.

El relleno: lleva ricota, cebolla rehogada, un toque de azúcar, hoja de acelga blanqueada, pimienta, abundante queso rallado y nuez moscada para el toque final.

La salsa y el gratinado: el ajo y la zanahoria son infaltables en la salsa, mientras que unos cubitos de queso cremoso por encima permiten lograr el gratinado ideal en el horno.

Con todos los ingredientes ya dispuestos en las estaciones y sin paso por el mercado, el desafío otorgó 60 minutos para presentar una fuente completa de canelones, luciendo además el clásico delantal de abuela.

El beneficio especial para Josefina “China” Ansa

Por haber ganado la medalla plateada la semana anterior, Josefina “China” Ansa accedió a una ventaja clave: pudo llevarse la fuente de canelones de Virginia Lago a su propia mesada para tenerla como referencia directa durante la cocción.

Pero hubo más. “También vas a recibir su secreto mejor guardado”, le adelantó Wanda Nara. Acto seguido, Lago se acercó para susurrarle un detalle extra de la preparación al oído, un dato exclusivo al que no tuvieron acceso Luck Ra, Martín “Campi” Campilongo, Pablo Migliore, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Grego Rossello ni Nazareno Casero.

Seguí todas las galas, los desafíos culinarios y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.