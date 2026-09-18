¡Hola, pequeño! Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi confirmaron la llegada de su segundo hijo

La estrella de Stranger Things y Enola Holmes, Millie Bobby Brown (22), junto a su esposo, el productor Jake Bongiovi (24) —hijo de la leyenda del rock Jon Bon Jovi—, sorprendieron a sus seguidores al confirmar la llegada de su segundo hijo en común a través de la adopción.

La familia sigue creciendo para una de las parejas más queridas de Hollywood. Millie Bobby Brown y su esposo, el modelo y productor Jake Bongiovi, confirmaron la llegada de su segundo hijo, fruto de la adopción, tal como adelantó la revista People y lo ratificaron los propios protagonistas en sus redes sociales.

La actriz de 22 años y el hijo del icónico rockero Jon Bon Jovi compartieron una emotiva postal en sus cuentas oficiales de Instagram, en la que se observan sus manos sosteniendo con delicadeza la pequeña mano del nuevo integrante. “¡Hola, pequeñito!”, escribieron en la publicación que rápidamente alcanzó millones de interacciones.

Vacaciones familiares en Italia y la pista previa

La noticia llegó apenas días después de que la actriz publicara un registro en video de sus vacaciones en un exclusivo resort para familias en las Dolomitas, en el Tirol del Sur italiano. En el clip, se podía ver a la pareja caminando con su primera hija tomados de la mano, mientras Bongiovi llevaba a su segundo bebé protegido en un portabebés sobre su pecho.

Esta hermosa novedad se suma al camino que la pareja comenzó a recorrer el año pasado cuando anunció la adopción de su primogénita en agosto de 2025: “Dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad”, había expresado la actriz en aquel momento.

Crianza compartida y una estricta postura sobre la privacidad

Fieles al estilo con el que resguardan su intimidad familiar, la pareja ha decidido no revelar aún los nombres ni mostrar los rostros de sus pequeños. En recientes declaraciones, la actriz destacó el rol clave de su esposo en esta etapa: “Hacemos todo al 50%. Es el papá más increíble y me siento profundamente agradecida”.

Asimismo, la estrella enfatizó su compromiso absoluto por proteger el anonimato de sus hijos mientras sean pequeños:

Protección ante las cámaras: “Para mí es clave proteger su historia hasta que puedan decidir si quieren compartirla. Su privacidad es lo más importante” .

Respeto por su futuro: “Si eligen exponerse cuando sean mayores, como lo hice yo de chica, los acompañaremos en esa decisión”.

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