Histórico: Shakira hizo vibrar a más de 2 millones de personas en Copacabana y dejó un emotivo mensaje

En un megaconcierto gratuito que transformó la icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Shakira reunió a 2,5 millones de almas, batiendo récords y celebrando tres décadas de una carrera inigualable.

La noche del 2 de mayo de 2026 quedará grabada en los libros de historia de la música. En un megaconcierto gratuito que transformó la icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Shakira reunió a 2,5 millones de almas, batiendo récords y celebrando tres décadas de una carrera inigualable.

“Juntos podemos”: el grito de unión de la barranquillera

Tras el show, que duró más de dos horas y contó con invitados de la talla de Anitta, Caetano Veloso e Ivete Sangalo, la artista volcó su emoción en las redes sociales. “Lo que ocurrió en Río fue inolvidable y conmovedor. Juntos podemos reconocer el poder de la música en todos nosotros”, expresó la cantante, resaltando que el pueblo latinoamericano le dio una lección al mundo: “Es sencillo ser feliz”.

Shakira no solo recorrió sus grandes éxitos, sino que se tomó un momento para contemplar el paisaje y conectar con sus raíces. “La belleza de Copacabana nos hace recordar lo que realmente importa: estar presente, valorar lo que está delante de nuestros ojos”, reflexionó.

Un homenaje especial a las madres solteras

Uno de los momentos más fuertes de la noche fue cuando Shakira, quien ha canalizado su vida personal en éxitos recientes como “Acróstico” y “Soltera”, se dirigió a las mujeres brasileñas.

“En este país hay más de 20 millones de madres solteras que luchan cada día sin ayuda. Yo soy una de ellas. Este show está dedicado para todas nosotras”, sentenció desde el escenario, provocando una ovación ensordecedora. La artista, que viajó acompañada de sus hijos Milan y Sasha, reafirmó su rol como referente de resiliencia tras su mediática separación.

Una logística sin precedentes

El despliegue técnico fue colosal, con pantallas gigantes a lo largo de toda la playa y un sonido que llegó a cada rincón de Río. Shakira no se olvidó de quienes estuvieron detrás de escena: “A mi equipo incansable y a los miles de personas que trabajaron día y noche… hicieron historia conmigo”.

Para los mendocinos que siguen cada paso de la colombiana a través de la pantalla de El 9 Televida, este concierto representa el punto más alto de su gira y la confirmación de que su “reinado” en la música latina está más vigente que nunca.